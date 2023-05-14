Джордан Пул об инциденте с Грином: «Не так много людей способны осознать масштаб произошедшего»

Защитник «Голден Стэйт» вспомнил эпизод конфликта с форвардом во время предсезонной подготовки к регулярному чемпионату-2022/23.

«Я не люблю говорить об этом. Но cейчас скажу: надо быть на другом уровне зрелости. Нам еще целый сезон было играть. Находиться с теми же людьми в раздевалке и на площадке, поэтому я и начал разговор про зрелость. Точно знаю, что есть не так много людей, которые способны мыслить логически и осознать масштаб произошедшего, понимаете?» – заявил Пул.

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