Джордан Пул об инциденте с Грином: «Не так много людей способны осознать масштаб произошедшего»
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул вспомнил эпизод конфликта с форвардом Дрэймондом Грином во время предсезонной подготовки к регулярному чемпионату-2022/23.
«Я не люблю говорить об этом. Но cейчас скажу: надо быть на другом уровне зрелости. Нам еще целый сезон было играть. Находиться с теми же людьми в раздевалке и на площадке, поэтому я и начал разговор про зрелость. Точно знаю, что есть не так много людей, которые способны мыслить логически и осознать масштаб произошедшего, понимаете?» – заявил Пул.
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Замяли, чтобы сыграть сезон, не сработало. Сейчас будет разбор полетов.
Нет
Карри продолжал стучать мячом. Не знаю, он хоть обернулся?((
Пул ожидал другой реакции от тиммейтов.