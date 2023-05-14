Джордан Пул об инциденте с Грином: «Не так много людей способны осознать масштаб произошедшего»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул вспомнил эпизод конфликта с форвардом Дрэймондом Грином во время предсезонной подготовки к регулярному чемпионату-2022/23.

«Я не люблю говорить об этом. Но cейчас скажу: надо быть на другом уровне зрелости. Нам еще целый сезон было играть. Находиться с теми же людьми в раздевалке и на площадке, поэтому я и начал разговор про зрелость. Точно знаю, что есть не так много людей, которые способны мыслить логически и осознать масштаб произошедшего, понимаете?» – заявил Пул.

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17 комментариев

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Adilet Abdyramanov
Может кто перевести?(я серьезно)
+19
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+19
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рождённый в СССР
Он точно не зрелый - между ним и Грином после этого ПО выберут точно не его
+14
-1
+13
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Михаил Евдокимов
Давай накинь что нибудь посильней, чтоб у фронт офиса ГСВ не осталось выбора тебя скинуть. А то начнется у воинов старая шарманка - "Он помог нам выиграть в 2022, он часть команды, мы в него верим"
+7
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+7
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dev0
Нерешенный конфликт в раздевалке был весь сезон - об этом говорят все, кто причастен к организации. Что тут непонятного?
Замяли, чтобы сыграть сезон, не сработало. Сейчас будет разбор полетов.
+6
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+6
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Leonid Ehlkin
Ответ Adilet Abdyramanov
Может кто перевести?(я серьезно)
мне обиделсо
+7
-2
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xamer 9
Не, половина лиги тут регулярно показывают какие они гэнгста, а тут один разбил лицо другом - и мы не способны понять масштаб этого. Надо же! Зрелость это как раз про принятие случившегося: если не принял извинений и недоволен санкциями к Грину - тогда требуй трейд и уходи. Вот это нормальная зрелая позиция, а не вот эти сейчас разговоры про единство в раздевалке и прочую мишуру.
+6
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Spit@ma
Я думаю, вся эта возня вокруг того, кто уйдет - Пул или Грин. Пул провалил сезон и может рассказывать что угодно. Грин доказал, что еще не умер. Плюс представить систему защиты воинов без него просто сложно. Проблема в том, как теперь выгодно обменять этого условного 6-го. Мне кажется, ему дадут карт-бланш в первой половине, восстановят его привлекательность на рынке и будут стараться что-то получить в переднюю линию. Ну и параллельно будут искать кого-то достойного на скамейку начиная с межсезонья, тем более там же беляк уходит
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Илья Петров
Ответ ЮАГ
А кто-то поддержал Пула? Кто-то осудил Грина? Грин сам (обиженный) уехал из лагеря отдыхать. Карри продолжал стучать мячом. Не знаю, он хоть обернулся?(( Пул ожидал другой реакции от тиммейтов.
Пул звезду словил после перстня. Там и с Томпсоном какой то замес (не физический) был до истории с Грином. Походу молодой берега попутал. Действия Грина ни как не поддерживаю, но так бывает в коллективах.
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quaterbackathome
Понимаете?
Нет
+2
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Михаил Евдокимов
Ответ Spit@ma
Я думаю, вся эта возня вокруг того, кто уйдет - Пул или Грин. Пул провалил сезон и может рассказывать что угодно. Грин доказал, что еще не умер. Плюс представить систему защиты воинов без него просто сложно. Проблема в том, как теперь выгодно обменять этого условного 6-го. Мне кажется, ему дадут карт-бланш в первой половине, восстановят его привлекательность на рынке и будут стараться что-то получить в переднюю линию. Ну и параллельно будут искать кого-то достойного на скамейку начиная с межсезонья, тем более там же беляк уходит
Не зря же были новости от "неизвестных", что Пул в другой команде мог бы раскрыться. Понятно, что сейчас ценность минусовая, но пики могут это исправить. Конечно ГСВ любят свои пики, но с другой стороны да и плевать на них.
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Михаил Опякин
Обоих на мороз
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leon01
возможно кулак грина и предрешил весь сезон,пул похож на паренька у которого первый раз не получилось с девушкой и он въехал в это слишком сильно...и перестало получатся совсем
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Додик Аксель
Масштаб лица Пула по ходу сезона был мало заметным в команде и особенно в ПО.
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ЮАГ
Ответ Adilet Abdyramanov
Может кто перевести?(я серьезно)
А кто-то поддержал Пула? Кто-то осудил Грина? Грин сам (обиженный) уехал из лагеря отдыхать.
Карри продолжал стучать мячом. Не знаю, он хоть обернулся?((
Пул ожидал другой реакции от тиммейтов.
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RAMIK
Ответ Adilet Abdyramanov
Может кто перевести?(я серьезно)
Я думаю так. Сейчас практически все эксперты накинулись на Пула из-за провального сезона. Типа кому вы дали столько денег. Пул намекает на то,что корень проблем его игры это конфликт с Грином. Он ожидал другой реакции на всё то,что произошло. Но лишь не многие по его мнению способны понять всё это. P.S: Я считаю что Пул это игрок уровня Монка, у которого сегодня может залететь всё, а завтра ничего. Давать таким игрокам большой контракт риск, и ГСВ пошли на него.
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ЮАГ
Ответ dev0
Нерешенный конфликт в раздевалке был весь сезон - об этом говорят все, кто причастен к организации. Что тут непонятного? Замяли, чтобы сыграть сезон, не сработало. Сейчас будет разбор полетов.
Ну, судя по видео, конфликт в раздевалке был решён на тренеровке.)
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