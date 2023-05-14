Стефен Карри о Джордане Пуле: «Не знаю, как будет выглядеть наш состав в следующем сезоне»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» , отвечая на вопрос о будущем в команде, признался, что не знает, как будет выглядеть состав в следующем сезоне.

«Все станут лучше. Все сделают следующий шаг. Все усвоят уроки этого сезона и попытаются применить их в будущем.

Я не знаю, как будет выглядеть состав. Я не знаю, как будет выглядеть матч открытия, но я очень уверен в том, что все используют это лето для того, чтобы стать лучше.

Это касается и мастерства, и психологической подготовки к сезону. Парни, которые попадут в состав, должны быть готовы сделать следующий шаг, потому что от этого зависит их карьера. Сейчас сложно сказать конкретно, как будет выглядеть состав, потому что эта лига просто сумасшедшая, и все может измениться очень быстро», – сказал Карри.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться