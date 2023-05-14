Стефен Карри о Джордане Пуле: «Не знаю, как будет выглядеть наш состав в следующем сезоне»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, отвечая на вопрос о будущем Джордана Пула в команде, признался, что не знает, как будет выглядеть состав в следующем сезоне.
«Все станут лучше. Все сделают следующий шаг. Все усвоят уроки этого сезона и попытаются применить их в будущем.
Я не знаю, как будет выглядеть состав. Я не знаю, как будет выглядеть матч открытия, но я очень уверен в том, что все используют это лето для того, чтобы стать лучше.
Это касается и мастерства, и психологической подготовки к сезону. Парни, которые попадут в состав, должны быть готовы сделать следующий шаг, потому что от этого зависит их карьера. Сейчас сложно сказать конкретно, как будет выглядеть состав, потому что эта лига просто сумасшедшая, и все может измениться очень быстро», – сказал Карри.
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Сейчас же, Стеф все отдал на откуп Лейкоба и Майерса, кому из игроков нужно покинуть команду, и будет ждать конкретики лишь по возможным новичкам.
Как фанат ГСВ, я бы хотел видеть его в составе любимой команды, но у Карри впереди ещё 1-2 (а может и 3-4) года на топ уровне, а значит ставка будет делаться на него. Поэтому считаю, что обмен - самый лучший вариант для Пула.