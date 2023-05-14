Стефен Карри о Джордане Пуле: «Не знаю, как будет выглядеть наш состав в следующем сезоне»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, отвечая на вопрос о будущем Джордана Пула в команде, признался, что не знает, как будет выглядеть состав в следующем сезоне.

«Все станут лучше. Все сделают следующий шаг. Все усвоят уроки этого сезона и попытаются применить их в будущем.

Я не знаю, как будет выглядеть состав. Я не знаю, как будет выглядеть матч открытия, но я очень уверен в том, что все используют это лето для того, чтобы стать лучше.

Это касается и мастерства, и психологической подготовки к сезону. Парни, которые попадут в состав, должны быть готовы сделать следующий шаг, потому что от этого зависит их карьера. Сейчас сложно сказать конкретно, как будет выглядеть состав, потому что эта лига просто сумасшедшая, и все может измениться очень быстро», – сказал Карри.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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4 комментария

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TITUL
Не только к Пулу вопросы. Томпсон тоже слил плей-офф
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Дориан Грей_333
Никакой конкретики не дал, хотя, если бы Карри захотел, никто бы Пула из команды не отпустил. По сути, Карри ранее высказывался за своих корешей Дрэя и Клея, дабы они остались в команде, и, скорее всего, ещё Пэйтона, который всем в команде полюбился, Луни и Уигги.
Сейчас же, Стеф все отдал на откуп Лейкоба и Майерса, кому из игроков нужно покинуть команду, и будет ждать конкретики лишь по возможным новичкам.
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Деревенский Кобе
На мой взгляд Пулу просто не повезло оказаться в ГСВ. Он может быть очень силён в игре один на один, но система Голден Стейт не совсем про это. Возможно через пару лет, он бы пригодился ГСВ, потому что без Карри, Томпсона и Грина им скорее всего придётся возвращаться к более примитивной модели игры.
Как фанат ГСВ, я бы хотел видеть его в составе любимой команды, но у Карри впереди ещё 1-2 (а может и 3-4) года на топ уровне, а значит ставка будет делаться на него. Поэтому считаю, что обмен - самый лучший вариант для Пула.
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speedxf
Ответ Дориан Грей_333
Никакой конкретики не дал, хотя, если бы Карри захотел, никто бы Пула из команды не отпустил. По сути, Карри ранее высказывался за своих корешей Дрэя и Клея, дабы они остались в команде, и, скорее всего, ещё Пэйтона, который всем в команде полюбился, Луни и Уигги. Сейчас же, Стеф все отдал на откуп Лейкоба и Майерса, кому из игроков нужно покинуть команду, и будет ждать конкретики лишь по возможным новичкам.
Не сомневаюсь, что Пула не будет в следующем сезоне в команде. Видно было по эмоциям Стэфа на игру Пула в некоторых матчах регулярки и ПО. Да и уже прошла инфа, что Стэф с Грином и Майерсом о чём-то долго разговаривали, поэтому думаю, что с Пулом вопрос решённый...
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