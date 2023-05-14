Гэри Пэйтон II о своем возвращении в «Уорриорз»: «Атмосфера в команде была немного другой»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Гэри Пэйтон II Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II отметил изменение в настроении команды после возвращения перед дедлайном обменов.

Перед сезоном между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом состоялся конфликт, закончившийся ударом второго по лицу.

«Я вернулся, знаете, парни как парни. Мы проходим через всякое в жизни. Стараюсь быть самим собой: разговаривать, общаться, смеяться с ними. Но, конечно же, атмосфера в команде была немного другой.

Это баскетбол. Вы знаете, что парни соревнуются и испытывают эмоции, поэтому случается всякое. Я постоянно ссорился со своими младшими братьями. Но в конце концов, мы братья, и ты меняешься, учишься, просто относишься к этому по-взрослому и продолжаешь делать то, что обязан», – заявил Пэйтон.

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