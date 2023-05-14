Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.
На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки изобразил пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.
Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.
А кореш не ожидал вообще такого и сразу убрал камеру как только понял что случилось.
Кореш оказался гораздо умнее самого Джа )
Хотя многие считали что у Джа как раз проблемы из-за его окружения.
По идеи ща его должны жестко отменять, ибо это уже рецидивист какой-то)) Плюс сама НБА не может тупо забить на такую откровенную и вопиющую наглость со стороны Морэнт: ему пригрозили пальчиком, выписав всего несколько матчей дисквы, а он тут опять...Не удивлюсь, если ему, как и Бриджесу, выпишут отгул на сезон.
«Очевидно, что в прошлом я совершал ошибки, которые привлекали много негативного внимания — не только ко мне, но и к моей семье, моей команде, клубу — и я очень сожалею об этом.
Поэтому моя задача сейчас, как я уже сказал, быть ответственнее, умнее и больше не делать ничего, что приводило бы к таким последствиям.
Выводы сделаны! 👌🏻