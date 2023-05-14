Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки изобразил пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.

Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.

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48 комментариев

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Александр Сметанин
Сказочный... 39 лямов потерял, гулять так гулять!
+46
-1
+45
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Кирилл
Ответ Freddy Durst
Спалил кориша)))) А Джа такой джа)))
Так Джа сам спалился: зачем-то достал пистолет и начал его показывал.
А кореш не ожидал вообще такого и сразу убрал камеру как только понял что случилось.

Кореш оказался гораздо умнее самого Джа )
Хотя многие считали что у Джа как раз проблемы из-за его окружения.
+20
-2
+18
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йозе марино
Ответ artem_71m
Надо в НБА ввести награду лучшему пистолетопоказывтелю в сезоне! И назвать эту номинацию в честь Джа
Ja Gun Trophy?)
+16
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
И это будущее лицо лиги ?))
+16
-1
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artem_71m
Надо в НБА ввести награду лучшему пистолетопоказывтелю в сезоне! И назвать эту номинацию в честь Джа
+15
0
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leo_voytenko
мда
+8
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+8
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Archer_Great
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
И это будущее лицо лиги ?))
да какое будущее лицо, вы о чем? после первого раза уже было понятно, что Сильвер будет искать нового молодчика. Имхо, а уж после того, как его с All Team продинамили (хоть с какой-нибудь из них), то уже была стопроцентная уверенность, что Джа ходит по ох...нно тонкому льду.
По идеи ща его должны жестко отменять, ибо это уже рецидивист какой-то)) Плюс сама НБА не может тупо забить на такую откровенную и вопиющую наглость со стороны Морэнт: ему пригрозили пальчиком, выписав всего несколько матчей дисквы, а он тут опять...Не удивлюсь, если ему, как и Бриджесу, выпишут отгул на сезон.
+8
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+8
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Scrubs
Блин, ведь совсем недавно ведь ныл, что у него жуткие проблемы, ему тяжело, а со стороны мишек все подпевали, что мы не бросим его и поможем преодолеть трудности
+7
-1
+6
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Ernyko
Рекламных контрактов видимо стало уже не видать после первого случая, так что мамкин гангстер решил не играть в хорошего мальчика , Брукс я так понимаю остаётся 😀
+5
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йозе марино
"ТЕРАПИЯ", которую он проходил неподействовала, бедный парень))
+6
-1
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ZhunusOFF
Сказочный д
+6
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Krammark1971
"Ой дурак..."( "Иван Васильевич...")
+7
-2
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Kikir
А что потанцевать нельзя?)
+5
-1
+4
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greek_22
Ответ Kikir
А что потанцевать нельзя?)
«Ты идиот?»
+4
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yesnil
Как вылететь из НБА . Сэндлер даже браться не будет за это 💩
+4
-1
+3
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dens76
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал, какие выводы он сделал из ситуации с дисквалификацией.

«Очевидно, что в прошлом я совершал ошибки, которые привлекали много негативного внимания — не только ко мне, но и к моей семье, моей команде, клубу — и я очень сожалею об этом.

Поэтому моя задача сейчас, как я уже сказал, быть ответственнее, умнее и больше не делать ничего, что приводило бы к таким последствиям.

Выводы сделаны! 👌🏻
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Кирилл
Даже интересно что после такого повторения скажет Лига - тут уже нет вариантов, кроме как дисквалификации на сезон.
+3
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Maxsut
Ну так сезон закончился - гуляй братва!) Потом Джа прискорбно скажет о проблемах и вообще это фотошоп и ему это подкинули.
+2
0
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Erl Nash
Джа, ну съезди ты на рыбалку, каа все нормальные люди делают после вылета из ПО! Дался тебе этот пистолет...
+2
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Cash_flow
Не понимаю, зачем Джа мучает себя этим баскетболом, когда душа и сердце отчаянно зовут его вернуться на улицы Мемфиса
+1
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Freddy Durst
Ответ Кирилл
Так Джа сам спалился: зачем-то достал пистолет и начал его показывал. А кореш не ожидал вообще такого и сразу убрал камеру как только понял что случилось. Кореш оказался гораздо умнее самого Джа ) Хотя многие считали что у Джа как раз проблемы из-за его окружения.
хотя вдруг это была Зажигалка и Джа решил подкурить))))
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DENBO
Скоро на площадке с пацанами будет "стрелять" в тридцать три)
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Ross!* Redcross
А почему он не сказал в первый раз, что это был макет или зажигалка? Или типа подпортил бы репутацию трушного уголька? Так и так все знают, что ты не ганста, а баскетболист. А так еще и за не сильно смышленого начали принимать)
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Rodbert
Я так понял, что стиль своей игры (запрыгнуть на центра с разбега) он тоже менять не собирается.
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Дмитрий Титов
Не, Джа прикончит не гравитация. Он прикончит себя сам.
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