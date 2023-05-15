«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Востока.

После завершения противостояния баскетболисты команд устроили традиционное рукопожатие.

Лидеры команд и тепло поприветствовали друг друга. MVP сезона что-то сказал форварду «кельтов» на ухо.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

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