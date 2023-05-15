Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум тепло пообщались после 7-го матча серии

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Баскетбол

«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Востока.

После завершения противостояния баскетболисты команд устроили традиционное рукопожатие.

Лидеры команд Джейсон Тейтум и Джоэл Эмбиид тепло поприветствовали друг друга. MVP сезона что-то сказал форварду «кельтов» на ухо.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Эмбиид не только с Тейтумом тепло пообщался . После сирены почти со всеми было общение . Браун, Смарт…
Проигрывать тоже нужно уметь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Бояринов
Все верно, к своему отцу нужно с уважением относиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ситдиков
Ну а что, на статуэтку МВП наныл, в матче обосрался, свалив все на партнеров, не плакать же опять, как в 19 году
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий