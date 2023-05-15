Джоэл Эмбиид – единственный MVP в истории НБА, который ни разу не играл в финале конференции

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» Джоэла Эмбиида в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.

Эмбиид в этом году признан самым ценным игроком сезона. Среди 36 баскетболистов, которые получали награду MVP НБА, Джоэл единственный, кто ни разу за карьеру не играл в финале конференции.

По сравнению с регулярным чемпионатом (33,1) результативность самого ценного игрока сезона в плей-офф-2023 (23,7) снизилась сразу на 9,4 очка.

Данная разница является антирекордом НБА для игроков, которые в текущем сезоне выиграли приз MVP.

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17 комментариев

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Рахон Р.
И это в 38 лет
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Роман Сприкут
Ну так-то Майкл Джордан к своему первому MVP тоже не играл еще в финале Востока, только на следующий год. Ансельд тоже, естественно.

А Макаду только после 30, пяти обменов и в роли запасного попал в финал конференции.
+34
-2
+32
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DevilBrO
Достойнейший! Если Риверс на следующий останется, то Эмбиид просто на своих слёзах подскользнется, получит травму и завершит наконец свою незабываемую карьеру
+21
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+19
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Dark Lion
Ответ Streetbor
сейчас выяснится, что он играл все же с травмой и вообще оставьте вы с этими финалами от MVP)
Ну так он и играл с травмой. Еще до начала серии об этом было публично объявлено
+16
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Streetbor
сейчас выяснится, что он играл все же с травмой и вообще оставьте вы с этими финалами от MVP)
+14
-2
+12
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Ki-man
Короче, он за этот трофей ещё столько наслушается, что офигеет го глубины своей камерунской души. Самому покажется, что лучше бы не давали.
+10
-2
+8
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ierdnA
Ответ Ki-man
Короче, он за этот трофей ещё столько наслушается, что офигеет го глубины своей камерунской души. Самому покажется, что лучше бы не давали.
Если Йокич ещё и титул выиграет, то скорее всего этот спор разгорится сильнее
+6
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Никита Анохин
Нормально вошёл в истории
+3
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ST-L
Ответ Роман Сприкут
Ну так-то Майкл Джордан к своему первому MVP тоже не играл еще в финале Востока, только на следующий год. Ансельд тоже, естественно. А Макаду только после 30, пяти обменов и в роли запасного попал в финал конференции.
ну что вы начинаете, не мвп и точка
+2
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TalSer
Ответ ierdnA
Если Йокич ещё и титул выиграет, то скорее всего этот спор разгорится сильнее
Йокич примерно в таком же положении был, когда получал МВП, а Яннис выигрывал титул)
+2
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Антон Прокопчук
ну теперь же MVP раздают не по заслугам, а так чтобы никого не обидеть, чтобы не было слишком часто одного и того же, ну так получайте липового ...
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Daishi
Ответ Рахон Р.
И это в 38 лет
Нагнетаешь, раскачиваешь?))
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Drinkinss
Да полно мвп регулярки которые потом отлетали в ПО. Йокич в том году взял мвп и отлетел в 1 раунде. Так что это не признак того что жмбиду нещаслуженно дали мвп. В регулярке он доминировал, награду заслужил
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Light Yagami
Нет, вывсёврёти!!!111 Энтони Дэйвис в своей лучшей форме – это Джоэль Эмбиид!!! Так эксперт какой-то сказал недавно, он не мог врать!!!!
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ierdnA
Ответ TalSer
Йокич примерно в таком же положении был, когда получал МВП, а Яннис выигрывал титул)
Йокич хотя бы молчал в тряпочку
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Cash_flow
А также девятый в иерархии величайших оллтайм среди игроков без перстня (по версии чувака с аватаром Роя Кина со спортса)
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Evincive
Ответ Роман Сприкут
Ну так-то Майкл Джордан к своему первому MVP тоже не играл еще в финале Востока, только на следующий год. Ансельд тоже, естественно. А Макаду только после 30, пяти обменов и в роли запасного попал в финал конференции.
Подскажите, когда Чемберлен стал МВП1959-60. В финал дивизиона он вышел 14 марта. А вот МВП он стал раньше или позже?
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