Джоэл Эмбиид – единственный MVP в истории НБА, который ни разу не играл в финале конференции
«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» Джоэла Эмбиида в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.
Эмбиид в этом году признан самым ценным игроком сезона. Среди 36 баскетболистов, которые получали награду MVP НБА, Джоэл единственный, кто ни разу за карьеру не играл в финале конференции.
По сравнению с регулярным чемпионатом (33,1) результативность самого ценного игрока сезона в плей-офф-2023 (23,7) снизилась сразу на 9,4 очка.
Данная разница является антирекордом НБА для игроков, которые в текущем сезоне выиграли приз MVP.
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