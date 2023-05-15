Джоэл Эмбиид – единственный MVP в истории НБА, который ни разу не играл в финале конференции

«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.

Эмбиид в этом году признан самым ценным игроком сезона. Среди 36 баскетболистов, которые получали награду MVP НБА, Джоэл единственный, кто ни разу за карьеру не играл в финале конференции.

По сравнению с регулярным чемпионатом (33,1) результативность самого ценного игрока сезона в плей-офф-2023 (23,7) снизилась сразу на 9,4 очка.

Данная разница является антирекордом для игроков, которые в текущем сезоне выиграли приз MVP.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

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