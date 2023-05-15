Центровой «Филадельфии» после поражения от « » (88:112, 3-4) в седьмом матче и вылета из плей-офф согласился с позицией лидера « » .

Адетокумбо недавно заявил, что не считает сезон провальным, несмотря на поражение в первом раунде.

«Лично я рассматриваю это как еще один шаг, позитивный. Кто-то сказал, что это не провал и что существуют лишь шаги к успеху... ну да. Нет... Это непросто...» – сказал Эмбиид.

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