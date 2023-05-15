Джоэл Эмбиид: «Согласен с тем, что поражение – не провал. Это шаг к успеху»

Теги Бостон Милуоки Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче и вылета из плей-офф согласился с позицией лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Адетокумбо недавно заявил, что не считает сезон провальным, несмотря на поражение в первом раунде.

«Лично я рассматриваю это как еще один шаг, позитивный. Кто-то сказал, что это не провал и что существуют лишь шаги к успеху...  ну да. Нет... Это непросто...» – сказал Эмбиид.

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15 комментариев

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Kemal Gul
Падение — это не провал. Провал это провал. Падение — это где упал. Ауф
+23
-1
+22
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BT
У Янниса одна ситуация, у тебя другая. У него мощная команда и на самом деле обидная осечка. У Филадельфии же похоже, что это тупик, называй это провалом или нет.
+5
0
+5
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гилберт
Отрицательный рост.
+3
0
+3
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Павел Кручинин
Это не провал а провалище!!
+2
0
+2
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sergoid
Поражение - не провал. Ошибка - не помеха. Минус - не негатив. Падение - не понижение. Вылет - не конец.
+2
0
+2
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гилберт
Всё получилось предельно честно. МВП запада Йокич, Леброн и Карри, на востоке это Татум, Эмбид и Батлер. Леброн и Татум доказали что они сильнее своих визави. Теперь остались лучшие из лучших и скоро мы узнаем кто же тру МВП.
+2
-1
+1
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kolyan#15
76-е сыграли в "Финикс".
+1
0
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Правая нога Дрэймонда Грина
Как заговорил)
0
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Кирилл Павлюченко
Затянувшаяся фамилия делает хорошую мину при плохой игре.
0
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гилберт
Ну так то последний шанс упустили.
0
0
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quznez
сезон непровальный - получил мвп, постсезон провальный - получив мвп, показал братишкам-выборщикам какой ты мвп.
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A. V.
100%
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Zakir Zakir
интересно, кто раньше свалит, харден или эмбиид
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Azamat Jumanazarov
Ответ Kemal Gul
Падение — это не провал. Провал это провал. Падение — это где упал. Ауф
🤣🤣🤣
0
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