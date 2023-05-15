Джоэл Эмбиид: «Согласен с тем, что поражение – не провал. Это шаг к успеху»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче и вылета из плей-офф согласился с позицией лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Адетокумбо недавно заявил, что не считает сезон провальным, несмотря на поражение в первом раунде.
«Лично я рассматриваю это как еще один шаг, позитивный. Кто-то сказал, что это не провал и что существуют лишь шаги к успеху... ну да. Нет... Это непросто...» – сказал Эмбиид.
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