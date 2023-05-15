Кеньон Мартин раскритиковал Джулиуса Рэндла за поцелуй жены после матча. Кендра Рэндл отреагировала

Теги Кеньон Мартин Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Экс-игрок НБА Кеньон Мартин раскритиковал форварда «Никс» Джулиуса Рэндла за поцелуй жены после матча серии плей-офф с «Майами».

«Команда только что завершила ожесточенную схватку в серии плей-офф и первое, что ты делаешь – идешь и целуешь жену? О чем ты думаешь вообще? Это было первое, что он сделал.

Это нормально, что человек любит свою жену, но после матча игрок должен быть с товарищами по команде», – заявил Мартин.

Жена игрока «Никс» Кендра Рэндл отреагировала на критику.

«Я так понимаю, сегодня у них мало новостей.

Мы с Джулиусом росли в семьях без отцов. Мы никогда не видели, как отец проявляет уважение к нашим мамам. Я очень рада тому, что мои дети растут и видят, что их папа – лучший муж и отец», – считает Кендра.

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11 комментариев

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Зомби-дитя
Что-то вообще на ровном месте прицепился.
+29
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Forza
Ответ Зомби-дитя
Что-то вообще на ровном месте прицепился.
Я так понимаю, сегодня у них мало новостей.(С)
+14
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pele_kan
че за бред, уже собственную жену поцеловать нельзя
+8
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Ametis
Супруга Рэндла достойно ответила!
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badaboom
Ответ Forza
Я так понимаю, сегодня у них мало новостей.(С)
Тут хороша мать, однозначно)
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Krull
Ну так, не по современному получается. Должен не жену бежать целовать, а товарища.
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Михаил Опякин
Понимаю если б чужую в засос
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Skeleton64
Нью-Йорк уже в фазе "тайны звёзд в межсезонье"
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Djoyin
Кендра Рэндл вынесла Кеньона Мартина на классе
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kolyan#15
Чушь полная. Как будто он заплакал, упал к жене в колени и поехал домой рыдать с ней.
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banderos
«Кендра Рэндл» - тест на дефекты речи
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