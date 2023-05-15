Экс-игрок НБА Кеньон Мартин раскритиковал форварда «Никс» за поцелуй жены после матча серии плей-офф с «Майами».

«Команда только что завершила ожесточенную схватку в серии плей-офф и первое, что ты делаешь – идешь и целуешь жену? О чем ты думаешь вообще? Это было первое, что он сделал.

Это нормально, что человек любит свою жену, но после матча игрок должен быть с товарищами по команде», – заявил Мартин.

Жена игрока «Никс» Кендра Рэндл отреагировала на критику.

«Я так понимаю, сегодня у них мало новостей.

Мы с Джулиусом росли в семьях без отцов. Мы никогда не видели, как отец проявляет уважение к нашим мамам. Я очень рада тому, что мои дети растут и видят, что их папа – лучший муж и отец», – считает Кендра.

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