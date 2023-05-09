Джулиус Рэндл: «Возможно, «Хит» просто больше хотят победить»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Лидер «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл подверг сомнению настрой команды после третьего поражения в серии с «Майами» (101:109, 1-3).

«Возможно, «Хит» просто больше хотят победить. Не знаю. Именно мы были такой командой на протяжении всего сезона. Надо найти возможность, собраться, прибавить, включиться в борьбу, цепляться за каждый мяч, спасти сезон.

Каждый должен заглянуть внутрь себя. Это все, что я говорю, заглянуть внутрь себя, оценить, насколько сильно ты хочешь победить?» – заявил Рэндл.

Кто лучший игрок этого плей-офф?

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5 комментариев

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ФомаМаня
Судя по словам, похоже на то, что Никс сломлены
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Sharky shark
А ты сам хочешь победить?
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NikolayOss
Значит Хит не просто готовятся к играм, тренируются, изучают соперника и разрабатывают различные тактики для победы, а просто хотят больше. Приехали...
+1
0
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Теннисный абсолют
Джулиус был весьма неплох в 4-й игре
Никс и так прыгнули выше головы в этом плей-офф все же.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Возможно, Рэндл стал о чем-то догадываться
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