Лидер « » подверг сомнению настрой команды после третьего поражения в серии с « » (101:109, 1-3).

«Возможно, «Хит» просто больше хотят победить. Не знаю. Именно мы были такой командой на протяжении всего сезона. Надо найти возможность, собраться, прибавить, включиться в борьбу, цепляться за каждый мяч, спасти сезон.

Каждый должен заглянуть внутрь себя. Это все, что я говорю, заглянуть внутрь себя, оценить, насколько сильно ты хочешь победить?» – заявил Рэндл.

Кто лучший игрок этого плей-офф?