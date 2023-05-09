Джулиус Рэндл: «Возможно, «Хит» просто больше хотят победить»
Лидер «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл подверг сомнению настрой команды после третьего поражения в серии с «Майами» (101:109, 1-3).
«Возможно, «Хит» просто больше хотят победить. Не знаю. Именно мы были такой командой на протяжении всего сезона. Надо найти возможность, собраться, прибавить, включиться в борьбу, цепляться за каждый мяч, спасти сезон.
Каждый должен заглянуть внутрь себя. Это все, что я говорю, заглянуть внутрь себя, оценить, насколько сильно ты хочешь победить?» – заявил Рэндл.
Никс и так прыгнули выше головы в этом плей-офф все же.