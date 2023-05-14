Фанаты «Никс» сорвали со стены постер Джулиуса Рэндла и растоптали его

Болельщики « » остались недовольны игрой форварда команды после поражения во втором раунде плей-офф от « » (2-4).

Покидая подтрибунное помещение родного стадиона, фанаты сорвали со стены постер Рэндла, начали коллективно на нем прыгать и пинать ногами. Позднее на постере появилась надпись «Обменяйте меня».

В 10 матчах плей-офф форвард набирал в среднем 16,6 очка и 8,3 подбора, реализуя 37,4% бросков с игры и 25,8% из-за дуги.

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