Фанаты «Никс» сорвали со стены постер Джулиуса Рэндла и растоптали его

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Болельщики «Нью-Йорка» остались недовольны игрой форварда команды Джулиуса Рэндла после поражения во втором раунде плей-офф от «Майами» (2-4).

Покидая подтрибунное помещение родного стадиона, фанаты сорвали со стены постер Рэндла, начали коллективно на нем прыгать и пинать ногами. Позднее на постере появилась надпись «Обменяйте меня».

В 10 матчах плей-офф форвард набирал в среднем 16,6 очка и 8,3 подбора, реализуя 37,4% бросков с игры и 25,8% из-за дуги.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Вот же клоуны. Человек практически 82 игры отыграл. В конце получил тяжёлую травму. Видно было, как чуть ли не через боль играл эти 11 игр в плей-офф. В итоге такое отношение. Видимо забыли, как буквально еще года 3-4 назад, боролись за лотерею в драфте.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
Дикари
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Опякин
Фанаты Никс, вы надеялись на финал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Волков
А вот вам и ответ, кто больше всех разочаровал в этом плей-офф)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carmelo hot sause
Полнейшие идиоты. Жаль, не нашлось человека, который бы объяснил этой кучке лжефанатов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Он же играл с травмой. Неблагодарные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ross!* Redcross
В Майами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Так играл с растяжением галика. Хотя придерживаюсь мнения что его стоит обменять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий