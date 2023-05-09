Стивен Эй Смит: «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла»

Известный спортивный эксперт считает, что « » следует обменять форварда .

«Я думаю, что «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла.

Что касается надежности, ему нет равных. Но с точки зрения таланта, особенно в плей-офф, я бы предпочел Карла-Энтони Таунса.

«Никс» снова терпят неудачу. Они проигрывают всухую, потому что не играл во втором матче. Если « » выиграет пятый матч, Джимми Батлер выиграет у «Никс» всухую», – сказал Смит.

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