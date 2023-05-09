Стивен Эй Смит: «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что «Нью-Йорку» следует обменять форварда Джулиуса Рэндла.
«Я думаю, что «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла.
Что касается надежности, ему нет равных. Но с точки зрения таланта, особенно в плей-офф, я бы предпочел Карла-Энтони Таунса.
«Никс» снова терпят неудачу. Они проигрывают всухую, потому что Джимми Батлер не играл во втором матче. Если «Майами» выиграет пятый матч, Джимми Батлер выиграет у «Никс» всухую», – сказал Смит.
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