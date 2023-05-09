Стивен Эй Смит: «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джулиус Рэндл Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что «Нью-Йорку» следует обменять форварда Джулиуса Рэндла.

«Я думаю, что «Никс» должны обменять Джулиуса Рэндла.

Что касается надежности, ему нет равных. Но с точки зрения таланта, особенно в плей-офф, я бы предпочел Карла-Энтони Таунса.

«Никс» снова терпят неудачу. Они проигрывают всухую, потому что Джимми Батлер не играл во втором матче. Если «Майами» выиграет пятый матч, Джимми Батлер выиграет у «Никс» всухую», – сказал Смит.

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10 комментариев

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Abdulla
Предпочёл бы он Таунса...
Прям все побежали в Никс, а Минька дрожащими руками меняет Таунса на Граймса, Топпина и пик 2 раунда....
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Михаил Еременко
на Пула
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NikolayOss
Никс должны были обменять Джулиуса Рэндла ещё в межсезонье. Но как всегда...
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Light Yagami
Рэндла на КЭТ-а менять – шило на мыло. Им лучше дождаться какого-нибудь топового фри эйджэнта (в NYC многие захотят), а до того момента обкатывать молодёжь свою, чтобы потом сплавить под точечные обмены.
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Станислав Кривенко
То есть не Роуза (15.6 млн под кепкой) и не Фурнье (18.9млн)?
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noke
Ответ NikolayOss
Никс должны были обменять Джулиуса Рэндла ещё в межсезонье. Но как всегда...
Думаю, в межсезонье, после прошлого сезона, Рэндл вообще ничего не стоил. Смысла не было.
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Данил Ильинский
Ответ Light Yagami
Рэндла на КЭТ-а менять – шило на мыло. Им лучше дождаться какого-нибудь топового фри эйджэнта (в NYC многие захотят), а до того момента обкатывать молодёжь свою, чтобы потом сплавить под точечные обмены.
Сколько за последние семь лет из прям крутых свободных агентов перешло в НЙ, кроме Брансона, переход которого был определен заранее?
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Адилет Сапаров
Таунс не лучше
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andyon
Наша песня хороша, начинай сначала
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Jerry Rodrogha
Ответ Станислав Кривенко
То есть не Роуза (15.6 млн под кепкой) и не Фурнье (18.9млн)?
А за них ничего не дадут
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