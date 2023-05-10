Джоэл Эмбиид успел вернуться на свою половину и сзади накрыл Джейлена Брауна
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного блок-шота в концовке пятого матча серии с «Бостоном» (115:103, 3-2).
Эмбиид успел вернуться на свою половину и сзади накрыл форварда «Селтикс» Джейлена Брауна.
На счету Эмбиида 33 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.
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