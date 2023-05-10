Джоэл Эмбиид успел вернуться на свою половину и сзади накрыл Джейлена Брауна

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Браун Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного блок-шота в концовке пятого матча серии с «Бостоном» (115:103, 3-2).

Эмбиид успел вернуться на свою половину и сзади накрыл форварда «Селтикс» Джейлена Брауна.

На счету Эмбиида 33 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

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3 комментария

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Vagant
Впервые в истории франшизы Фила выиграли на выезде 5-й матч серии, когда счет по матчам 2-2.
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Mur89
Этот парень просто монстр, когда в форме
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Dark Lion
Вот вам и MVP играющий на двух сторонах площадки, в отличие от йокича, который набирает 50, но пропускает еще больше.
+4
-3
+1
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