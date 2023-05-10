Центровой «Филадельфии» стал автором эффектного блок-шота в концовке пятого матча серии с « » (115:103, 3-2).

Эмбиид успел вернуться на свою половину и сзади накрыл форварда «Селтикс» .

На счету Эмбиида 33 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

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