Центровой «Филадельфии» набирал 23,7 очка в среднем за игру в плей-офф-2023.

По сравнению с регулярным чемпионатом (33,1) результативность самого ценного игрока сезона снизилась сразу на 9,4 очка.

Данная разница является антирекордом для игроков, которые в текущем сезоне выиграли приз MVP.

«Сиксерс» завершили выступление в плей-офф, уступив в семи матчах «Бостону».

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