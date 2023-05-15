Результативность Эмбиида в плей-офф сократилась на 9,4 очка. Это худший показатель для MVP сезона

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набирал 23,7 очка в среднем за игру в плей-офф-2023.

По сравнению с регулярным чемпионатом (33,1) результативность самого ценного игрока сезона снизилась сразу на 9,4 очка.

Данная разница является антирекордом НБА для игроков, которые в текущем сезоне выиграли приз MVP.

«Сиксерс» завершили выступление в плей-офф, уступив в семи матчах «Бостону».

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10 комментариев

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Райли Карри
МВП обдристался
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Underpower
Какой мвп, такая и стата
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CoolTime
Забавно, про Эмбида, все время, говорят что он доминирующий центровой, но при этом у него в этом плоф всего лишь 1 матч где он набрал больше 50% с игры, это было с Бруклином и он там сделал 11 бросков
+14
-1
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Amin26
К сожалению для Эмбиида чемпионство наныть нельзя
+8
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denver-nuggets
С Николой в статусе МВП тахой хни не было в ПО! Я злорадствовать не буду на костях ДжоДжо, но вселенная все видит. За что боролись все эксперты, проголосовавшие за Эмбиида, то и получили.
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Serge Mikz
Тайбул когда ушел в Портленд в интервью сказал что боялся зайти в раздевалку после поражений, что обстановка токсичная в команде. Неудивительно что проиграли. Хотя со стороны по таланту и ожиданиям 76 должны были проходить дальше
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hodor 12
Какой MVP такая и результативность..
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Danya Black
Эмбиид походу по методичке Йокича 2 прошлых лет действовал..
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усы Ларри Бёрда
товарищ, у вас МВП отклеились
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Danya Black
Ответ denver-nuggets
С Николой в статусе МВП тахой хни не было в ПО! Я злорадствовать не буду на костях ДжоДжо, но вселенная все видит. За что боролись все эксперты, проголосовавшие за Эмбиида, то и получили.
Конечно, его в 4 и 5 матчах уничтожали, 2 подряд свипа(один джентельменский). Вот вселенная и показывала 2 года назад))
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