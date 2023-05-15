Джоэл Эмбиид: «Мы с Харденом не можем победить вдвоем»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назвал причину поражения в серии с «Бостоном» (3-4).

В седьмом матче противостояния (88:112) Эмбиид и Джеймс Харден набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.

«Я по-прежнему верю в то, что мы с Джеймсом способны победить, но для этого нас двоих недостаточно. Каждый должен задуматься. Я должен стать лучше и я стану лучше. Мои мысли сосредоточены на этом. Каждый из нас должен вернуться к работе и найти возможность прибавить, чтобы помочь команде.

В одиночку не победить. Я не могу победить в одиночку. Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем. В баскетбол играют пять на пять. Нам нужно сделать так, чтобы все становились лучше, тогда все будет нормально», – заявил Эмбиид.

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41 комментарий

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Filimon4ik
Какой токсичный персонаж. Думаю, что многим экспертам стыдно должно быть за то, что выбрали его в качестве МВП.
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Игорь Северянин
Настоящий лидер!
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gorenebeda
Это какой-то ... позор.
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Луис Валеро
Джоэль с Джеймсом на двоих выбросили по 28% с игры и набрали меньше, чем один Джейлен Браун, кто там должен был сыграть лучше? Такер и так накидал больше бороды, сколько он должен был набрать, 30?
+26
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Илья Петров
Его бы к Лилларду вот бы идеальный дуэт нытиков получился.
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RAMIK
Каждый раз ему что-то мешает. Сам он играл плохо.
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mr.kras
Он серьёзно? Пока они с Харденом играли как гумно остальные игроки держали равный счет первую половину.
После перерыва оба лидера стали играть ещё хуже(защита тоже пропала) и при этом они начали брать на себя ещё больше бросков, какие претензии могут быть к остальным?
На то у вас и два лидера в команде, если в одного не идёт игра, то должен включаться второй, а не оба попадать по 27%.
Док конечно окончательно все доказал, никакой ротации, хиро баскетбол с двумя обосранцами в роли героев. Хардену вообще нельзя было давать мяч бросать, пускай распосовывает, видно же, что с ним что-то не так открытые броски даже до кольца не долетают, мяч при лейапах вылетает. Эмбиду тоже нужно было сказать, что бы как типичный центровой в школе не опускал мяч вниз, потому что Элл его реально как школьника обкрадывал постоянно.

Короче, позорный слив важнейшего матча от трёх главных звёзд МВП, Борода и «Камон гайс…»
+11
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namankey
Какой стыд
Они надеялись что Такер будет весь матч их тащить, как в первой четверти?
+9
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Andersonn
Скажите спасибо менеджменту:

Тобайас Харрис: 2022/23 - 37.6 млн, 2023/24 - 39.3 млн

Но в любом случае со стороны Эмбиида выглядят жалкими такие слова
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пердак
Выглядит как суровый крутой мужик с характером девочки
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Мурзин Ринат
Раньше он обвинял Бэна в том, что тот 2 очка из под кольца не забил, и они проиграли серию, теперь вся команда виновата) надеюсь черные эксперты журналисты теперь поймут, что их братишка просто наплакал на МВП!
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Артур Артур
Боже, его команда без него и Хардена с ростером Мелтон/Милтон/Харрел/Харрис побеждали! Так что о чем он?
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Scrappy_Coco
Он на рыбалку отправляется и снова слезы, слезы слезы. Сделайте уже титул самого ноющего игрока и пусть он всегда будет у эмбиишки!
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maryat
Ответ Луис Валеро
Джоэль с Джеймсом на двоих выбросили по 28% с игры и набрали меньше, чем один Джейлен Браун, кто там должен был сыграть лучше? Такер и так накидал больше бороды, сколько он должен был набрать, 30?
30 мало, а вот 100 очков бы хватило, по логике эмбида так получается
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Gulom Azizkhujaev
Джимми Батлер: - пффф, плакса!
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Director_1
Если Вы с Джеймсом на двоих в 7 матче набрали 24 очка, это значит, что Вы обосрались. И это нужно признать.
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Райли Карри
ему нужен состав матча всех звёзд?!
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Dark Lion
Дайте уже Фили толкового тренера. Сколько можно мучать фанатов сначала Бретом Брауном, потом Доком риверсом. Хотя бы среднего специалиста. Ни одной мысли и комбинации в нападении за весь период тренерства этих недотренеров.
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ɔculpa
Говорит так, как будто сорокет положил или даже полтинник, и не сожрали его с потрохами. Наглец
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alex765
Такси в этом составе сильнейший игрок. МВП - отстой
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Den_94
Эмм... А МВП в соло тащить не должен?
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SntKillerMikhail
Все сегодня видели как вы играли, с опущенными руками. Скорее Филадельфии не хватает нормальных звезд которые в плове могут провести больше чем одну игру на высоком уровне
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CoolTime
Ничего нового. ДжоДжо не тянет на первую звезду для чемпионской команды, он не готов брать на себя ответственность, не готов сам взять мяч и тащить команду, лучше он скажет "я не получал мяч последние 4 минуты", ну забери его сам если видишь, что у других ничего не получается, что ты сопли жуешь на площадки. Нет, мы лучше потом пожалуемся после матча. Ну и опять его любимые комментарии после поражений, вроде и сказал что все должны стать лучше, в том числе и он, но при этом еще раз делает акцент на том что они с Харденом не могут выигрывать вдвоем

P.S. до сих пор смешно вспоминать как он на полном серьезе говорил о том что команда развалилась после того как Беня не забил данк за 3 минуты до конца матча при разнице. всего лишь, в два очка!!!, просто стыд
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Владимир Галич
У Бена заросла психологическая травма, после этих слов.
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Dark Lion
Ответ Andersonn
Скажите спасибо менеджменту: Тобайас Харрис: 2022/23 - 37.6 млн, 2023/24 - 39.3 млн Но в любом случае со стороны Эмбиида выглядят жалкими такие слова
Ну спасибо Элтон Бренд. Тобаис должен тащить на равне с Эмбидом и Харденом за такие бабки, а не быть мусорным ролевым.
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