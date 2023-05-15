Джоэл Эмбиид: «Мы с Харденом не можем победить вдвоем»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назвал причину поражения в серии с «Бостоном» (3-4).
В седьмом матче противостояния (88:112) Эмбиид и Джеймс Харден набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.
«Я по-прежнему верю в то, что мы с Джеймсом способны победить, но для этого нас двоих недостаточно. Каждый должен задуматься. Я должен стать лучше и я стану лучше. Мои мысли сосредоточены на этом. Каждый из нас должен вернуться к работе и найти возможность прибавить, чтобы помочь команде.
В одиночку не победить. Я не могу победить в одиночку. Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем. В баскетбол играют пять на пять. Нам нужно сделать так, чтобы все становились лучше, тогда все будет нормально», – заявил Эмбиид.
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После перерыва оба лидера стали играть ещё хуже(защита тоже пропала) и при этом они начали брать на себя ещё больше бросков, какие претензии могут быть к остальным?
На то у вас и два лидера в команде, если в одного не идёт игра, то должен включаться второй, а не оба попадать по 27%.
Док конечно окончательно все доказал, никакой ротации, хиро баскетбол с двумя обосранцами в роли героев. Хардену вообще нельзя было давать мяч бросать, пускай распосовывает, видно же, что с ним что-то не так открытые броски даже до кольца не долетают, мяч при лейапах вылетает. Эмбиду тоже нужно было сказать, что бы как типичный центровой в школе не опускал мяч вниз, потому что Элл его реально как школьника обкрадывал постоянно.
Короче, позорный слив важнейшего матча от трёх главных звёзд МВП, Борода и «Камон гайс…»
Они надеялись что Такер будет весь матч их тащить, как в первой четверти?
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Но в любом случае со стороны Эмбиида выглядят жалкими такие слова
P.S. до сих пор смешно вспоминать как он на полном серьезе говорил о том что команда развалилась после того как Беня не забил данк за 3 минуты до конца матча при разнице. всего лишь, в два очка!!!, просто стыд