Центровой «Филадельфии» назвал причину поражения в серии с « » (3-4).

В седьмом матче противостояния (88:112) Эмбиид и набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.

«Я по-прежнему верю в то, что мы с Джеймсом способны победить, но для этого нас двоих недостаточно. Каждый должен задуматься. Я должен стать лучше и я стану лучше. Мои мысли сосредоточены на этом. Каждый из нас должен вернуться к работе и найти возможность прибавить, чтобы помочь команде.

В одиночку не победить. Я не могу победить в одиночку. Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем. В баскетбол играют пять на пять. Нам нужно сделать так, чтобы все становились лучше, тогда все будет нормально», – заявил Эмбиид.

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