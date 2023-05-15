«Бостон» прошел «Филадельфию» и сыграет в финале Востока с «Майами»
«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.
«Селтикс» (2) в решающей серии конференции встретятся с «Майами», который пробился в плей-офф через плей-ин и имеет восьмой «посев».
Первая игра серии состоится в среду в Бостоне.
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