«Бостон» прошел «Филадельфию» и сыграет в финале Востока с «Майами»

Теги Бостон Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Бостон» в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.

«Селтикс» (2) в решающей серии конференции встретятся с «Майами», который пробился в плей-офф через плей-ин и имеет восьмой «посев».

Первая игра серии состоится в среду в Бостоне.

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5 комментариев

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Лютик
Ну это уже новая классика получается. Как начали в 2010 году, так только набирает ход соперничество. Пускай победит сильнейший. Буду надеяться, что это Майами. Let’s Go Heat!
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Как неоднократно обсуждалось со всех сторон - Бостон может проиграть только самим себе. На бумаге ростер на голову выше, при всем уважении ко всем бомжам под предводительством бешеного Джимми
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Fazy10
должны были в первом раунде сыграть в полностью здоровых составах , но Майами каким то чудом слил Атланте , как будто специально , чтоб не играть с Бостоном , теперь проверим, как оно будет
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Друг Джордана
Интересное противостояние вырисовывается. Хватит ли сил у Батлера или молодежь, набравшись опыта ворвется в очередной финал?
+1
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MTZ_2022
Осталось четыре кандидата на титул чемпиона.
+1
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