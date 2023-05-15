«Бостон» прошел «Филадельфию» и сыграет в финале Востока с «Майами»

« » в воскресенье взял верх над «Филадельфией» в седьмом матче со счетом 112:88 (4-3) и оформил выход в финал Восточной конференции.

«Селтикс» (2) в решающей серии конференции встретятся с « », который пробился в плей-офф через плей-ин и имеет восьмой «посев».

Первая игра серии состоится в среду в Бостоне.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх