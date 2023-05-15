Бен Симмонс выложил скриншот трансляции 7-го матча в Бостоне при «-30» для «Сиксерс»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс отреагировал на разгром своей бывшей команды «Филадельфии» в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4).
Симмонс выложил скриншот с телевизором, на котором транслируется решающая игра противостояния в Бостоне. «Сиксерс» за несколько минут до сирены уступали «-30».
Бен ранее со скандалом покинул «Филадельфию», когда отказывался играть за команду и был обменян. Во время возвращения в город на матчи против «Сиксерс» австралийца недружелюбно встречала местная публика.
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Зато насколько сейчас (да и на самом деле тогда) выглядят одновременно смешными и низкими слова Эмбиида и Дока, что Бен все заруинил в серии с Атлантой.
А история повторяется, Эмбиид ужасно провел 7 матч и говорит об игре своих партнёров