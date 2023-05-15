Бен Симмонс выложил скриншот трансляции 7-го матча в Бостоне при «-30» для «Сиксерс»

Теги Бостон Бруклин Филадельфия НБА фото НБА плей-офф Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс отреагировал на разгром своей бывшей команды «Филадельфии» в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4).

Симмонс выложил скриншот с телевизором, на котором транслируется решающая игра противостояния в Бостоне. «Сиксерс» за несколько минут до сирены уступали «-30».

Бен ранее со скандалом покинул «Филадельфию», когда отказывался играть за команду и был обменян. Во время возвращения в город на матчи против «Сиксерс» австралийца недружелюбно встречала местная публика.

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14 комментариев

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maryat
Десять трёх от Симонса не хватило, Фила кусай теперь локти
+21
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+21
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Dark Lion
Бену Симмонсу лучше не открывать рот, судя по его карьере Фила сделала правильный выбор
+20
-2
+18
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Канат Майданов
Хорошо что Фила проиграли, а то Беню мог ударить психологический удар и аут сразу на пару сезонов.
+8
0
+8
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nikitosdaipoltos
Ответ Dark Lion
Бену Симмонсу лучше не открывать рот, судя по его карьере Фила сделала правильный выбор
Ну пост для самоудовлетворения, для его менталки полезно)
Зато насколько сейчас (да и на самом деле тогда) выглядят одновременно смешными и низкими слова Эмбиида и Дока, что Бен все заруинил в серии с Атлантой.
А история повторяется, Эмбиид ужасно провел 7 матч и говорит об игре своих партнёров
+7
0
+7
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ShowTime.
лучше же лежать на диване , осознавать что скоро будешь скитаться по командам за минималку , тролить команду которая дала тебе хороший контракт …
+5
0
+5
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Адильхан Абдусаламов
Из-за такого дурачка во многом слили батлера 🤦
+4
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+4
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Coolman20000
Бэн всё таки кусочек 💩
+4
-1
+3
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Антон Антнов
Винишко попивает. Празднует.
+2
0
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Райли Карри
ля ты крыса
+2
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ɔculpa
Даже не понимает, что выставляет себя обиженным мелочным дурачком.
+2
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Andraey
Вот гадёныш!
+1
0
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Samsonov_24_4_11_15
Они хотя бы туда дошли, ты-то даже на площадку выйти не в состоянии
+1
0
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Nikolay
Сплошные токсики
0
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Максим Макеев
не ему злорадствовать ибо через год в китайской лиге будет
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