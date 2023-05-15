Защитник « » отреагировал на разгром своей бывшей команды «Филадельфии» в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4).

Симмонс выложил скриншот с телевизором, на котором транслируется решающая игра противостояния в . «Сиксерс» за несколько минут до сирены уступали «-30».

Бен ранее со скандалом покинул «Филадельфию», когда отказывался играть за команду и был обменян. Во время возвращения в город на матчи против «Сиксерс» австралийца недружелюбно встречала местная публика.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

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