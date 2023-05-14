Хуан Тоскано-Андерсон: «Почему друзья Джа Морэнта все время снимают?»
Форвард «Юты» Хуан Тоскано-Андерсон удивлен, почему Джа Морэнт («Мемфис») позволяет друзьям снимать его личную жизнь.
«Друзья Джа на самом деле из полиции. Почему они все время снимают?
Если кто-то достанет телефон и снимет мою личную жизнь, я больше никогда не приглашу его к себе. Тем не менее, я достаточно взрослый, чтобы понимать ответственность. Но почему они все время снимают?» – написал Тоскано-Андерсон в соцсети.
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В проблемах Джа никто кроме самого Моранта не виноват, не нужно искать никаких оправданий и крайних
Наверняка гораздо более *******, чем он сам.