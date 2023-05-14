Хуан Тоскано-Андерсон: «Почему друзья Джа Морэнта все время снимают?»

Теги Мемфис НБА Юта Джа Морэнт Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

Форвард «Юты» Хуан Тоскано-Андерсон удивлен, почему Джа Морэнт («Мемфис») позволяет друзьям снимать его личную жизнь.

«Друзья Джа на самом деле из полиции. Почему они все время снимают?

Если кто-то достанет телефон и снимет мою личную жизнь, я больше никогда не приглашу его к себе. Тем не менее, я достаточно взрослый, чтобы понимать ответственность. Но почему они все время снимают?» – написал Тоскано-Андерсон в соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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9 комментариев

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Донован хозяин НБА
Оператор резко убрал камеру, как только этот придурок САМ достал пистолет и САМ показал его в камеру.
В проблемах Джа никто кроме самого Моранта не виноват, не нужно искать никаких оправданий и крайних
+12
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+12
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kazuma
Ответ gangstarr
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причем ещё и не до своих денег
+5
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+5
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Fooler
не их вина, что глупый морант показывает пистолет, когда они снимают его.
+3
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+3
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boller_73
О, вот и новые отмазки от защитничков стали подъезжать
+2
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AEZAKMI228
Перекладывать вину на друзьяшек кентов 🤝🤝👍🏻
+1
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Abdulla
Так это же друзья Морэнта.
Наверняка гораздо более *******, чем он сам.
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gangstarr
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Алексей Никишин
Всмысле всё время? Разве первый раз Джа не сам вышел в эфир, какие ещё друзья? И да они что снимают его тайно, в его доме или на какой-то супер закрытой тусовке? Нет, они снимают себя вместе с корешком на улице, в общественном месте.
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Game Winner
Уже жду не дождусь когда еще Пол Пирс что-нибудь ляпнет в его защиту, там небось очень смешно будет.
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AEZAKMI228
Ответ Донован хозяин НБА
Оператор резко убрал камеру, как только этот придурок САМ достал пистолет и САМ показал его в камеру. В проблемах Джа никто кроме самого Моранта не виноват, не нужно искать никаких оправданий и крайних
Да да. Тоже заметил как кент сразу же убрал телефон
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