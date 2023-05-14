Хуан Тоскано-Андерсон: «Почему друзья Джа Морэнта все время снимают?»

Форвард «Юты» удивлен, почему Джа Морэнт (« ») позволяет друзьям снимать его личную жизнь.

«Друзья Джа на самом деле из полиции. Почему они все время снимают?

Если кто-то достанет телефон и снимет мою личную жизнь, я больше никогда не приглашу его к себе. Тем не менее, я достаточно взрослый, чтобы понимать ответственность. Но почему они все время снимают?» – написал Тоскано-Андерсон в соцсети.

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