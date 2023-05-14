Хавьер Паскуаль о серии против ЦСКА: «Прошлый год уже в прошлом»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил, что сравнивать прошлогоднюю финальную серию против ЦСКА и серию за 3-е место этого года было бы неправильно.

«Прошлый год уже в прошлом, этот год — это другой год. Ситуации разнятся, у нас, например, нет одного легионера, это Томпкинс. Но что есть, то есть.

Конечно, планируем приложить все усилия для победы в Москве, это вообще не вопрос. Но сравнения с прошлым сезоном лишние, тем более, что мы теперь играем не в финале, а только в серии за третье место. Совершенно другая ситуация», — сказал Паскуаль.

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1 комментарий

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Arturitto
Был на 7-ой игре финала в прошлом году.Как будто это было давно.И кричалка фанатами ЦСКА "Маккаби,Маккаби"в адрес удаленного со скамейки Паскуаля было в прошлой жизни.
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