Эмил Райкович о 5-м матче: «Важно сохранять концентрацию и играть в обороне с максимальной отдачей»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах на 5-й матч серии за 3-е место плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (3-1).

«Нам важно сохранять концентрацию и играть в обороне с максимальной отдачей. Как и в каждом матче до сих пор, нам нужно придерживаться плана, находить бреши в их защите и использовать их как можно лучше.

Опять же, все начинается с обороны и старания. Ведь на протяжении всей серии обе команды играют изо всех сил», – сказал Райкович.

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