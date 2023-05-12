Каспер Уэйр: «Рад, что мне удаются важные броски»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями после победы над « » (77:72, 3-1) в четвертом матче серии.

«Это была хорошая игра! В концовке лидер менялся несколько раз, и мы просто реализовали свои броски на последней минуте. Они возвращались в игру, но мы тоже не сбавляли оборотов и в конце концов победили.

Дежа вю с прошлым сезоном, когда попал трешку? У меня не было времени подумать об этом! Есть отработанные движения, ты просто пытаешься сделать все правильно, чтобы забивать. Это просто так произошло, я рад, что мне удаются такие броски. Надеюсь, они продолжатся!» – заявил Уэйр на послематчевой пресс-конференции.

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