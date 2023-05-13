Сергей Елевич: «ЦСКА все‑таки должен собраться и не упустить бронзовые медали»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич после победы ЦСКА над « » (77:72, 3-1) выразил сомнение, что армейцы упустят преимущество в серии, как в прошлом году.

«Честно говоря, не ожидал, что второй матч подряд так здорово сыграет. Показалось в какой‑то момент, что практически уже переломил «Зенит» игру, но собрались армейцы. Тут еще и Милутинов травму получил. Но выстояли – молодцы. Думаю, что с голеностопом проблемы, а они у него уже были. Так что, мне кажется, нельзя исключать, что до конца сезона выбыл. Дай бог, если это не так.

Без Милутинова, конечно, им тогда нелегко будет. Возьмут ли армейцы бронзу уже в следующем матче серии? В прошлом году ЦСКА выигрывал в финальной серии у «Зенита» 3-1, но не смог победить. Там потом и травма у Шведа в последнем матче была. Гадать не хотел бы. Тем не менее в последних двух играх ЦСКА показал бойцовские качества. Это очень важно. Я думаю, что армейцы все‑таки должны собраться и не упустить бронзовые медали. Не говорю, что они должны сделать это прямо в следующем матче, но им надо выиграть одну встречу», – сказал Елевич в интервью «Матч ТВ».

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