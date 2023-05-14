Док Риверс: «Теоретически мы выиграли 6-й матч с разницей в 20 очков. Без комментариев»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс высказался об официальном отчете НБА о 6-м матче серии плей-офф против «Бостона» (86:95, 3-3), согласно которому судьи допустили 13 ошибок в пользу «Селтикс» и 4 – в пользу «Сиксерс».
«Это неприятно. 13 ошибок против 4 в матче, в котором разница в 1-2 очка – от такого трудно оправиться. Когда ты видишь отчет и все эти пропущенные нарушения, от этого трудно оправиться.
Это человеческий фактор, и с ним нужно смириться. Обычно разница не такая большая, 2-3 ошибки, это нормально. Но 13-4 – это обидно.
Теоретически мы выиграли этот матч с разницей в 20 очков или около того. Без комментариев», – заявил Риверс.
«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»
Сын подбегает к отцу и спрашивает:
— Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
— Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
— Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
— Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
— Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
— Отец, все ответили "Да"
— Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой имеем 3 000 000 $, а практически мы имеем двух проституток и старого пидараса!