Док Риверс: «Теоретически мы выиграли 6-й матч с разницей в 20 очков. Без комментариев»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс высказался об официальном отчете НБА о 6-м матче серии плей-офф против «Бостона» (86:95, 3-3), согласно которому судьи допустили 13 ошибок в пользу «Селтикс» и 4 – в пользу «Сиксерс».

«Это неприятно. 13 ошибок против 4 в матче, в котором разница в 1-2 очка – от такого трудно оправиться. Когда ты видишь отчет и все эти пропущенные нарушения, от этого трудно оправиться.

Это человеческий фактор, и с ним нужно смириться. Обычно разница не такая большая, 2-3 ошибки, это нормально. Но 13-4 – это обидно.

Теоретически мы выиграли этот матч с разницей в 20 очков или около того. Без комментариев», – заявил Риверс.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»

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11 комментариев

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modano23
Теоретически?) Я тут один анекдот вспомнил…
+16
-1
+15
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quznez
"...Вот видишь, теоретически у нас есть 3 млн баксов, а реально — две проститутки и п###рас..."
+14
-2
+12
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xamer 9
Ответ quznez
"...Вот видишь, теоретически у нас есть 3 млн баксов, а реально — две проститутки и п###рас..."
Может кто не слышал этот анекдот (я в том числе):

Сын подбегает к отцу и спрашивает:
— Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
— Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
— Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
— Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
— Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
— Отец, все ответили "Да"
— Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой имеем 3 000 000 $, а практически мы имеем двух проституток и старого пидараса!
+3
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Arthur Ugly
Не о том думаешь, Док!
+2
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Abdulla
15 мая, Док Риверс: «Теоретически мы выиграли чемпионат, а меня увольняют! Без комментариев»
+2
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ДИКАНЬ
Теоретически Тейтум свою двадцатку в первой половине не закидывает три матча подряд))) Надеюсь Борода и Тейтум не забудут линзы надеть, матч будет огненный и Сан Антонио победит)
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Райли Карри
все мы не много док. как доктор Стрейндж пытаемся угадать вселенную с наилучшим решением. но это всё сказки. а правда в том, что "камонлетсгоу" не сработал, а лучший игрок - не лучший игрок. вот и всё. если ты летишь тейтуму с процентом стремящимся к нулю, значит дно где-то рядом.
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Danya Black
А есть такой отчет в играх с лал?
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Alexander Permyakov
Ответ Arthur Ugly
Не о том думаешь, Док!
Похоже на попытку подстелить соломку, на всякий случай
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Призрак Джона Готти
Ответ modano23
Теоретически?) Я тут один анекдот вспомнил…
"Виртуально мы чемпионы, а реально у нас в составе Джейсон Коллинз, Дюрэнт и Дуайт Ховард"
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xamer 9
Ответ xamer 9
Может кто не слышал этот анекдот (я в том числе): Сын подбегает к отцу и спрашивает: — Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"? — Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ? Сын подходит к маме и спрашивает: — Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ? — Да, но только ради семьи. Сын подходит к сестре и спрашивает: — Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ? — Да, за лям я сама на него запрыгну. Сын подходит к дедушке и спрашивает: — Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ? — Да, за такие-то деньги. Сын возвращается к отцу и говорит: — Отец, все ответили "Да" — Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой имеем 3 000 000 $, а практически мы имеем двух проституток и старого пидараса!
Эх, забыл мат замаскировать, извините.
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