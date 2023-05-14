Док Риверс: «Теоретически мы выиграли 6-й матч с разницей в 20 очков. Без комментариев»

Главный тренер «Филадельфии» высказался об официальном отчете о 6-м матче серии плей-офф против « » (86:95, 3-3), согласно которому судьи допустили 13 ошибок в пользу «Селтикс» и 4 – в пользу «Сиксерс».

«Это неприятно. 13 ошибок против 4 в матче, в котором разница в 1-2 очка – от такого трудно оправиться. Когда ты видишь отчет и все эти пропущенные нарушения, от этого трудно оправиться.

Это человеческий фактор, и с ним нужно смириться. Обычно разница не такая большая, 2-3 ошибки, это нормально. Но 13-4 – это обидно.

Теоретически мы выиграли этот матч с разницей в 20 очков или около того. Без комментариев», – заявил Риверс.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»