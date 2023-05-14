Джоэл Эмбиид может запросить обмен, если Джеймс Харден покинет «Сиксерс»

MVP сезона НБА-2022/23, центровой «Филадельфии» может запросить обмен, если его партнер по команде покинет клуб этим летом.

«Ходят слухи, что Джоэл Эмбиид может уйти из «Филадельфии», если будущий свободный агент Джеймс Харден вернется в «Рокетс».

Но Эмбиид, которого когда-то представлял президент «Никс» Леон Роуз, связан контрактом еще на три года, — пишет журналист New York Post Зак Бразиллер.

« » сегодня сыграет против «Бостона» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»