Джоэл Эмбиид может запросить обмен, если Джеймс Харден покинет «Сиксерс»
MVP сезона НБА-2022/23, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может запросить обмен, если его партнер по команде Джеймс Харден покинет клуб этим летом.
«Ходят слухи, что Джоэл Эмбиид может уйти из «Филадельфии», если будущий свободный агент Джеймс Харден вернется в «Рокетс».
Но Эмбиид, которого когда-то представлял президент «Никс» Леон Роуз, связан контрактом еще на три года, — пишет журналист New York Post Зак Бразиллер.
«Филадельфия» сегодня сыграет против «Бостона» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф.
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