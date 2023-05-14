Джоэл Эмбиид может запросить обмен, если Джеймс Харден покинет «Сиксерс»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

MVP сезона НБА-2022/23, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может запросить обмен, если его партнер по команде Джеймс Харден покинет клуб этим летом.

«Ходят слухи, что Джоэл Эмбиид может уйти из «Филадельфии», если будущий свободный агент Джеймс Харден вернется в «Рокетс».

Но Эмбиид, которого когда-то представлял президент «Никс» Леон Роуз, связан контрактом еще на три года, — пишет журналист New York Post Зак Бразиллер.

«Филадельфия» сегодня сыграет против «Бостона» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»

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8 комментариев

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КруглыйКвадрат
Поступок не мальчика, но МВП
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Кирилл
На МВП наныл - можно и на обмен наныть )
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Tolball
Диспетчер задач-процессы-снять задачу.
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Trustinprincess
На шга и все фанаты филы с удовольствием ручкой помашут
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Djoyin
А может и не запросить. И это не точно.
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Archer_Great
Сейчас бы еще верить слухам от какого-то непонятного журналиста, цитирую: "специализирующегося на спорте в колледже". Был бы это хотя бы какой-то захудалый инсайдер-завсегдатай, но ноунейм...отличный и достоверный источник. Наверное, в каком-нибудь колледже в кулуарах подслушал базар студентиков))
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