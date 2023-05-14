«Сиксерс» могут уволить Дока Риверса, если сегодня проиграют «Селтикс»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, «Филадельфия» может отправить в отставку главного тренера Дока Риверса, если сегодня проиграет «Бостону» в решающем 7-м матче серии второго раунда плей-офф (3-3).

«Недавно ходили слухи, что Док Риверс может оказаться под угрозой увольнения, если «Сиксерс» сегодня не выиграют», – заявил Стейн.

За свою тренерскую карьеру Риверс принял участие в 15 седьмых матчах серий плей-офф и выиграл лишь в шести из них. Последние четыре матча специалист проиграл; в 2015 году «Клипперс» под его руководством добились победы над «Сан-Антонио» (111:109). Это был первый раунд плей-офф.

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17 комментариев

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Groove
А вот и тренер для Санс. Дюранту и Букеру камон летс гоу самое то.
+30
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Tim Timson
мотивацию команде на уровне дали)... думаю и Маззулу уволят в таком случае. на рынке тренеров отличных и лучше вагон)
+24
0
+24
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Jerry Rodrogha
Интересно, какой исход предпочтительнее для Филы и её болельщиков?
+11
-1
+10
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Марсель Объелся
Дайте Доку поработать!
+8
0
+8
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Денис Кёнигсберг
Обе команды будут херово играть, чтобы слить своего тренера
+5
0
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jerry40
За свою тренерскую карьеру Риверс принял участие в 15 седьмых матчах серий плей-офф и выиграл лишь в шести из них
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Вроде цифры выглядят не такими провальными, чтобы применять "лишь".
+3
0
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Jazzzz
Сиксерс лучше проиграть!)
+2
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Anttii
Как же прогревают народ перед этим матчем:
Woj пишет:
Интересная динамика по мере приближения к седьмой игре «Селтикс-Сиксерс», согласно источникам: отчет НБА о судейской игре, предоставленный командам по итогам 6-го матча, выявил значительную диспропорцию: 13 судейских ошибок причинили ущерб «Сиксерс» и четыре причинили ущерб «Бостону». Это могут быть не зафиксированные нарушения или лишние свистки.
+1
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michaeli
Седьмой матч - проигравший выбывает. Это касается и команд и их тренеров
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Юлия Закаблукова
Головы летят жёстко
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Ilya Urievich
Генеральный менеджер: Док, это решающий матч не только для команды, но и для тебя, покажи всё на что ты способен!

Док: камон, летс гоу
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DiVo163
Ответ Денис Кёнигсберг
Обе команды будут херово играть, чтобы слить своего тренера
Напоминает серию Саус Парка
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Денис Денис
Ответ Денис Кёнигсберг
Обе команды будут херово играть, чтобы слить своего тренера
а этого недоделанного в Филадельфии давно пора на покой. не представляю, в какой команде он может быть полезен
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Райли Карри
это че?! в МВП не верят??
ну не может же МВП отлететь от тэйтума!!
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AEZAKMI228
Лодку раскачивают зеленые
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Денис Денис
Ответ Денис Кёнигсберг
Обе команды будут херово играть, чтобы слить своего тренера
Бостону то зачем сливать-отличный тренер!
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zjwjx8zk6y
Ответ Денис Кёнигсберг
Обе команды будут херово играть, чтобы слить своего тренера
Думаю слить тренера будет полезно и той команде, которая победит) причём даже в разгар плей-офф
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