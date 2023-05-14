«Сиксерс» могут уволить Дока Риверса, если сегодня проиграют «Селтикс»

По словам инсайдера Марка Стейна, « » может отправить в отставку главного тренера , если сегодня проиграет « » в решающем 7-м матче серии второго раунда плей-офф (3-3).

«Недавно ходили слухи, что Док Риверс может оказаться под угрозой увольнения, если «Сиксерс» сегодня не выиграют», – заявил Стейн.

За свою тренерскую карьеру Риверс принял участие в 15 седьмых матчах серий плей-офф и выиграл лишь в шести из них. Последние четыре матча специалист проиграл; в 2015 году «Клипперс» под его руководством добились победы над «Сан-Антонио» (111:109). Это был первый раунд плей-офф.

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