«Сиксерс» могут уволить Дока Риверса, если сегодня проиграют «Селтикс»
По словам инсайдера Марка Стейна, «Филадельфия» может отправить в отставку главного тренера Дока Риверса, если сегодня проиграет «Бостону» в решающем 7-м матче серии второго раунда плей-офф (3-3).
«Недавно ходили слухи, что Док Риверс может оказаться под угрозой увольнения, если «Сиксерс» сегодня не выиграют», – заявил Стейн.
За свою тренерскую карьеру Риверс принял участие в 15 седьмых матчах серий плей-офф и выиграл лишь в шести из них. Последние четыре матча специалист проиграл; в 2015 году «Клипперс» под его руководством добились победы над «Сан-Антонио» (111:109). Это был первый раунд плей-офф.
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«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»
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Вроде цифры выглядят не такими провальными, чтобы применять "лишь".
Woj пишет:
Интересная динамика по мере приближения к седьмой игре «Селтикс-Сиксерс», согласно источникам: отчет НБА о судейской игре, предоставленный командам по итогам 6-го матча, выявил значительную диспропорцию: 13 судейских ошибок причинили ущерб «Сиксерс» и четыре причинили ущерб «Бостону». Это могут быть не зафиксированные нарушения или лишние свистки.
Док: камон, летс гоу
ну не может же МВП отлететь от тэйтума!!