Джа Морэнт не получит 39 млн долларов в качестве бонуса из-за непопадания в символические сборные

Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт упустил возможность заработать дополнительные 39 миллионов долларов, не попав ни в одну из символических сборных НБА по итогам сезона-2022/23.

Летом прошлого года Морэнт подписал с «Гризлис» максимальное продление контракта новичка на 192,2 миллиона долларов за пять лет. Общая сумма контракта могла увеличиться до 230 миллионов, если бы Морэнт попал в символическую пятерку.

После объявления пятерок Морэнт отреагировал на своей странице в соцсети. «Скоро снова буду на вершине», – написал игрок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры