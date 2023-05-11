Джа Морэнт не получит 39 млн долларов в качестве бонуса из-за непопадания в символические сборные

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт упустил возможность заработать дополнительные 39 миллионов долларов, не попав ни в одну из символических сборных НБА по итогам сезона-2022/23.

Летом прошлого года Морэнт подписал с «Гризлис» максимальное продление контракта новичка на 192,2 миллиона долларов за пять лет. Общая сумма контракта могла увеличиться до 230 миллионов, если бы Морэнт попал в символическую пятерку.

После объявления пятерок Морэнт отреагировал на своей странице в соцсети. «Скоро снова буду на вершине», – написал игрок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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4 комментария

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gangstarr
Он так ничего и не понял
+9
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+9
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banderos
Он в сборные попасть не может, значит, и с пистолетом не опасен
+3
0
+3
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artem_71m
Пистолетопоказывтель)))
0
0
0
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