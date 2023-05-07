Джа Морэнт был замечен на вечеринке с алкоголем
Звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта заметили на вечеринке. Игрок выпивал и танцевал под песню рэпера NBA YoungBoy «Big Truck».
«Гризлис» вылетели из плей-офф, проиграв «Лейкерс» в первом раунде (2-4).
В марте Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей после того, как показал пистолет в прямом эфире в социальных сетях.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Им почему-то это не мешает и команды не разваливает. По клубам тусит подавляющее большинство игроков, разве только без видеозаписей с оружием в руках.
Сколько было откровений на тему того что они все употребляют курят травку, выпивают, снимают женщин и тому подобное. Гедонисты одним словом.
Поэтому обвинять одного Джа в аморальном образе жизни, когда этим же занимается вся лига, как-то лицемерно.
Тут многие пишут «что такого? он в отпуске»
Согласен, для нас с вами в этом нет ничего плохого, но если ты с претензий на одного из лучших игроков лиги, поход в клуб это не то с чего ты должен начинать межсезонье.
Морант ментально ближе к такому типу игроков как Харден, который на определённом этапе своей карьеры, за счёт своего таланта, показывал уровень в плей-офф, но он ментально не чемпион, поэтому так ничего и не добился.
Есть игроки уровня матча всех звёзд, есть даже игроки уровня МВП регулярного сезона, но только действительно великие чемпионы имеют награду МВП финала, эти люди из другого теста, которые пропускают поражение через себя и возвращаются лучше.
Есть люди и без титула и без наград МВП, у которых есть характер (Батлер)
А вот прыгуны в высоту вроде Моранта вряд ли там когда-то окажутся.
Браянт явно плохой пример, когда речь идет об поведении
Мвп финала имеют и куда более сомнительные персонажи, чем Морант
ну и последнее, сколько лет в лиге Джа? Чо вы уже с ним все решили. Не все с нулевой побеждать умеют, команда хорошая, что вы так все накинулись на пацана. Некого хейтить что ли?
И да, Коби отличный пример лидера, в решающий момент он возьмёт лучшего игрока соперника в защите, очки будет набирать эффективным способом (речь не про итоговую эффективность) - а не данками через семифутера с размахом рук, как ширина всей трехсекундной.
Про мвп финала намёк на Чонси или Андре?) Если да, категорически не согласен.
5 лет - этого мало для того чтобы понять что не стоит выделываться со всей своей командой туристов?
А обвинять одного Джа в "аморальном" поведении клуба с алкогольной продукцией после вылета... Ну такое...
Его команда отлетела в первом раунде будучи второй сеяной, вместо того чтобы начать разбор полетов или заняться своим телом, которое его часто подводит - идёт тусить, в духе нынешних звёзд)
Апнуться? Как? Он что вдруг станет элитно оборонятся? Он начнёт делать своих партнёров лучше? Сезон начнётся с новых полетов моранта, а дальше если Мемфис не сделает существенный трейд, эта шарашкина контора ответил подобным же образом.
В качестве первой звезды он чемпионом стать не способен, ему нужна надёжная суперзвезда рядом, вроде Тейтума.
Вот один и единственный вывод