Джа Морэнт был замечен на вечеринке с алкоголем

Звездного разыгрывающего « » заметили на вечеринке. Игрок выпивал и танцевал под песню рэпера NBA YoungBoy «Big Truck».

«Гризлис» вылетели из плей-офф, проиграв «Лейкерс» в первом раунде (2-4).

В марте Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей после того, как показал пистолет в прямом эфире в социальных сетях.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры