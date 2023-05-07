Джа Морэнт был замечен на вечеринке с алкоголем

Теги Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта заметили на вечеринке. Игрок выпивал и танцевал под песню рэпера NBA YoungBoy «Big Truck».

«Гризлис» вылетели из плей-офф, проиграв «Лейкерс» в первом раунде (2-4).

В марте Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей после того, как показал пистолет в прямом эфире в социальных сетях.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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42 комментария

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Jazzzz
Ответ udod
а с чем надо быть на вечеринке, с Тархуном что-ли
С пистолетом
+106
-2
+104
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udod
а с чем надо быть на вечеринке, с Тархуном что-ли
+101
-1
+100
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NikolayOss
Он старше 21 и легально тусил. В чём новость?
+84
-2
+82
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Марсель Объелся
Так у него отпуск
+44
-1
+43
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Andrew Chepaylo
Ответ Jazzzz
какой?
Любой🤷
+28
-1
+27
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sanya_xl
Смешно смотрятся эти ребята с штанами ниже трусов, вспомнился эпизод из фильма Не грози южному централу)
+23
-1
+22
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Jerry Rodrogha
Ответ NikolayOss
Он старше 21 и легально тусил. В чём новость?
Что на этот раз без ствола
+21
0
+21
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Lokomotiv__1992
Без пистолета.. и то хорошо )
+16
-2
+14
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demx
Да уж, Морэнту теперь на охоту, в тир или даже в пейнтбол лучше не соваться. Везде спалят и выставят как злодея.
+6
0
+6
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NikolayOss
Ответ Мурзин Ринат
В том что именно такой образ жизни и развалил ситуацию в команде в конце сезона , и подпортил имидж Джа. Да без стволов и пушек, но все же аморальный образ жизни типа того))
Такой образ жизни ведут, наверное, чуть ли не все игроки в лиге. Вспомним Хардена, который не может без 18+ клубов даже в плей-офф.
Им почему-то это не мешает и команды не разваливает. По клубам тусит подавляющее большинство игроков, разве только без видеозаписей с оружием в руках.
Сколько было откровений на тему того что они все употребляют курят травку, выпивают, снимают женщин и тому подобное. Гедонисты одним словом.
Поэтому обвинять одного Джа в аморальном образе жизни, когда этим же занимается вся лига, как-то лицемерно.
+6
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DuncanTim1921
Забавно видеть всех этих «наследников» Коби после слитого плей-офф на вечеринке с алкоголем))
Тут многие пишут «что такого? он в отпуске»
Согласен, для нас с вами в этом нет ничего плохого, но если ты с претензий на одного из лучших игроков лиги, поход в клуб это не то с чего ты должен начинать межсезонье.
Морант ментально ближе к такому типу игроков как Харден, который на определённом этапе своей карьеры, за счёт своего таланта, показывал уровень в плей-офф, но он ментально не чемпион, поэтому так ничего и не добился.
Есть игроки уровня матча всех звёзд, есть даже игроки уровня МВП регулярного сезона, но только действительно великие чемпионы имеют награду МВП финала, эти люди из другого теста, которые пропускают поражение через себя и возвращаются лучше.
Есть люди и без титула и без наград МВП, у которых есть характер (Батлер)
А вот прыгуны в высоту вроде Моранта вряд ли там когда-то окажутся.
+7
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+3
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ты не прав
Ответ DuncanTim1921
Забавно видеть всех этих «наследников» Коби после слитого плей-офф на вечеринке с алкоголем)) Тут многие пишут «что такого? он в отпуске» Согласен, для нас с вами в этом нет ничего плохого, но если ты с претензий на одного из лучших игроков лиги, поход в клуб это не то с чего ты должен начинать межсезонье. Морант ментально ближе к такому типу игроков как Харден, который на определённом этапе своей карьеры, за счёт своего таланта, показывал уровень в плей-офф, но он ментально не чемпион, поэтому так ничего и не добился. Есть игроки уровня матча всех звёзд, есть даже игроки уровня МВП регулярного сезона, но только действительно великие чемпионы имеют награду МВП финала, эти люди из другого теста, которые пропускают поражение через себя и возвращаются лучше. Есть люди и без титула и без наград МВП, у которых есть характер (Батлер) А вот прыгуны в высоту вроде Моранта вряд ли там когда-то окажутся.
Ну харош уже

Браянт явно плохой пример, когда речь идет об поведении

Мвп финала имеют и куда более сомнительные персонажи, чем Морант

ну и последнее, сколько лет в лиге Джа? Чо вы уже с ним все решили. Не все с нулевой побеждать умеют, команда хорошая, что вы так все накинулись на пацана. Некого хейтить что ли?
+6
-3
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Tim Timson
как говорил Данкан...Гена хорошая попытка, но нет пробуй ещё)
+3
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Мурзин Ринат
Ответ NikolayOss
Он старше 21 и легально тусил. В чём новость?
В том что именно такой образ жизни и развалил ситуацию в команде в конце сезона , и подпортил имидж Джа. Да без стволов и пушек, но все же аморальный образ жизни типа того))
+5
-2
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jason82
Все норм. Идеальное межсезонье для следующего супермакса )
+3
0
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Abdulla
Ответ Марсель Объелся
Так у него отпуск
Всё ожидали видео, где он подсекает тунца, а не вот это. Как же так...
+3
0
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Додик Аксель
Здесь интересней, чем на рыбалке.
+3
0
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Потолковый Лампонюх™
Рэпер НБА это новая профессия?
+2
0
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DuncanTim1921
Ответ ты не прав
Ну харош уже Браянт явно плохой пример, когда речь идет об поведении Мвп финала имеют и куда более сомнительные персонажи, чем Морант ну и последнее, сколько лет в лиге Джа? Чо вы уже с ним все решили. Не все с нулевой побеждать умеют, команда хорошая, что вы так все накинулись на пацана. Некого хейтить что ли?
А я не приводил Коби в пример, это сами же игроки продвигают его имя, когда речь заходит про волю к победе.
И да, Коби отличный пример лидера, в решающий момент он возьмёт лучшего игрока соперника в защите, очки будет набирать эффективным способом (речь не про итоговую эффективность) - а не данками через семифутера с размахом рук, как ширина всей трехсекундной.

Про мвп финала намёк на Чонси или Андре?) Если да, категорически не согласен.

5 лет - этого мало для того чтобы понять что не стоит выделываться со всей своей командой туристов?
+3
-1
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NikolayOss
Ответ Мурзин Ринат
И где вы видели классную игру Хардена в плей-офф?) на этой неделе был его лучший матч , я в свое время болел за Рокетс и понимаю о чем говорю, Харден выжигал всё в регулярке и совершено ужасен был в плей-офф, вот и бодались с гсв! А всё из-за сбитого режима и непонятной подготовки летом , Лука тому пример , который пьет пиво и ест все подряд умирая в 4 четверти)
Было бы классно, если бы спортсмены всё лето тренировались, не употребляли, не ходили по борделям, соблюдали бы режим, вели здоровый образ жизни и вот это вот всё. Но большинство делает противоположное и гудит постоянно. Для кого-то работает, для кого-то нет.
А обвинять одного Джа в "аморальном" поведении клуба с алкогольной продукцией после вылета... Ну такое...
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de-fussball
Ответ Jerry Rodrogha
Что на этот раз без ствола
и без удочки
+1
0
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leo_voytenko
Ответ Jazzzz
С пистолетом
ахахахаха хорош!
+1
0
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Mizuntrope88
Ответ udod
а с чем надо быть на вечеринке, с Тархуном что-ли
c Тарканом
+4
-3
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DuncanTim1921
Ответ demx
Слишком много выводов ни с чего. Все что надо Моранту - апнуться в следующем сезоне. Это перекроет любую херню, какую он делал ранее или делает сейчас.
Ну как ни с чего?
Его команда отлетела в первом раунде будучи второй сеяной, вместо того чтобы начать разбор полетов или заняться своим телом, которое его часто подводит - идёт тусить, в духе нынешних звёзд)
Апнуться? Как? Он что вдруг станет элитно оборонятся? Он начнёт делать своих партнёров лучше? Сезон начнётся с новых полетов моранта, а дальше если Мемфис не сделает существенный трейд, эта шарашкина контора ответил подобным же образом.
В качестве первой звезды он чемпионом стать не способен, ему нужна надёжная суперзвезда рядом, вроде Тейтума.
Вот один и единственный вывод
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demx
Ответ DuncanTim1921
Забавно видеть всех этих «наследников» Коби после слитого плей-офф на вечеринке с алкоголем)) Тут многие пишут «что такого? он в отпуске» Согласен, для нас с вами в этом нет ничего плохого, но если ты с претензий на одного из лучших игроков лиги, поход в клуб это не то с чего ты должен начинать межсезонье. Морант ментально ближе к такому типу игроков как Харден, который на определённом этапе своей карьеры, за счёт своего таланта, показывал уровень в плей-офф, но он ментально не чемпион, поэтому так ничего и не добился. Есть игроки уровня матча всех звёзд, есть даже игроки уровня МВП регулярного сезона, но только действительно великие чемпионы имеют награду МВП финала, эти люди из другого теста, которые пропускают поражение через себя и возвращаются лучше. Есть люди и без титула и без наград МВП, у которых есть характер (Батлер) А вот прыгуны в высоту вроде Моранта вряд ли там когда-то окажутся.
Слишком много выводов ни с чего. Все что надо Моранту - апнуться в следующем сезоне. Это перекроет любую херню, какую он делал ранее или делает сейчас.
+1
0
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