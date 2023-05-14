Болельщики назвали Аарона Гордона автором лучшего данка сезона, Яннис Адетокумбо – автор лучшего блок-шота
НБА подвела итоги голосования среди болельщиков и выявила победителей в шести номинациях.
Данк Аарона Гордона («Денвер») через Лэндри Шэмета («Финикс») признан лучшим данком сезона-2022/23.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал автором лучшего блок-шота, разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – автором лучшей передачи.
Кевин Дюрэнт («Финикс») победил в номинации «Лучший финт», Расселл Уэстбрук – в номинации «Лучшая фотография», Леброн Джеймс («Лейкерс») – в номинации «Лучший стиль».
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
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