Болельщики назвали Аарона Гордона автором лучшего данка сезона, Яннис Адетокумбо – автор лучшего блок-шота

НБА подвела итоги голосования среди болельщиков и выявила победителей в шести номинациях.

Данк Аарона Гордона («Денвер») через Лэндри Шэмета («Финикс») признан лучшим данком сезона-2022/23.

Форвард «Милуоки» стал автором лучшего блок-шота, разыгрывающий «Далласа» – автором лучшей передачи.

Кевин Дюрэнт («Финикс») победил в номинации «Лучший финт», – в номинации «Лучшая фотография», («Лейкерс») – в номинации «Лучший стиль».

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой