Болельщики назвали Аарона Гордона автором лучшего данка сезона, Яннис Адетокумбо – автор лучшего блок-шота

Теги Леброн Джеймс НБА видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Аарон Гордон Лука Дончич Баскетбол

НБА подвела итоги голосования среди болельщиков и выявила победителей в шести номинациях.

Данк Аарона Гордона («Денвер») через Лэндри Шэмета («Финикс») признан лучшим данком сезона-2022/23.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал автором лучшего блок-шота, разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – автором лучшей передачи.

Кевин Дюрэнт («Финикс») победил в номинации «Лучший финт», Расселл Уэстбрук – в номинации «Лучшая фотография», Леброн Джеймс («Лейкерс») – в номинации «Лучший стиль».

 

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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5 комментариев

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Марсель Объелся
У Гордона данк прям в самый важный момент матча, это ставит его выше всех остальных
+10
0
+10
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MrFrost
данк Гордона - точная копия данка Коби через Нэша.
+6
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xamer 9
В заголовке бы пас Дончича добавили - уж слишком сумасшедшая передача.
+3
0
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Джонни-массажист
Горшок с крышкой прям!
0
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