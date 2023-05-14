Док Риверс: «Мы стали жестче, сильнее и не беспокоимся об атмосфере вокруг. Показывали это весь год. Завтра не станет исключением»

Главный тренер «Филадельфии» считает, что «76-е» изменились, став другим коллективом, который не сломается под давлением седьмого гостевого матча с « ».

«Сейчас мы другая команда. Просто лучше, чем были раньше. Завтра сбудется то, над чем мы работали весь сезон. Мы стали жестче, сильнее и не беспокоимся об атмосфере вокруг. Показывали это весь год. Завтра не станет исключением.

Вы могли почувствовать эту энергию на сегодняшней тренировке. Они пришли не с мыслью: «А, нам еще играть». Они пришли сегодня готовые сесть в самолет, с нетерпением ожидая начала матча», – заявил тренер.

Риверс проиграл 8 матчей подряд за выход в финал конференции.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон