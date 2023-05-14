Док Риверс: «Мы стали жестче, сильнее и не беспокоимся об атмосфере вокруг. Показывали это весь год. Завтра не станет исключением»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что «76-е» изменились, став другим коллективом, который не сломается под давлением седьмого гостевого матча с «Бостоном».

«Сейчас мы другая команда. Просто лучше, чем были раньше. Завтра сбудется то, над чем мы работали весь сезон. Мы стали жестче, сильнее и не беспокоимся об атмосфере вокруг. Показывали это весь год. Завтра не станет исключением.

Вы могли почувствовать эту энергию на сегодняшней тренировке. Они пришли не с мыслью: «А, нам еще играть». Они пришли сегодня готовые сесть в самолет, с нетерпением ожидая начала матча», – заявил тренер.

Риверс проиграл 8 матчей подряд за выход в финал конференции.

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4 комментария

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Jazzzz
Завтра утром Док Риверс: «Ну чо то совсем не камон, летс гоу получилось…»☹️
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Stephan Carrypenko
Да, если пройдут Бостон, это будет фейл и обмены для зелёных. Ну и пополнение уволенных тренеров
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PEGEON
Ответ Jazzzz
Завтра утром Док Риверс: «Ну чо то совсем не камон, летс гоу получилось…»☹️
Получилось "камон, летс чоук"
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ДИКАНЬ
Ответ Jazzzz
Завтра утром Док Риверс: «Ну чо то совсем не камон, летс гоу получилось…»☹️
Пару аудиоассистов слушал за серию. Ни разу не слышал камон летсгоу. Может действительно стали другие)) а может и выиграли бы, если бы сказал на тайм-ауте))
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