Джордж Ньянг о 7-й игре с «Бостоном»: «Мы любим оставаться одни против всего мира»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джордж Ньянг Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Джордж Ньянг поделился настроем на решающий седьмой матч серии второго раунда плей-офф против «Бостона» (3-3).

«Мы весь год были «воинами гостевых матчей».

Док говорил это много раз. Этот сезон – только про нас. Команда – все, что у тебя есть в выездной игре. И мы любим оставаться одни против всего мира», – заявил Ньянг на субботней командной тренировке.

Форвард реализует 48% бросков из-за дуги в текущем розыгрыше плей-офф.

«Бостон» встретится с «Филадельфией» сегодня в 22:30 по московскому времени.

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2 комментария

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ДИКАНЬ
Проиграли специально пацаны. 16-0 в плей-офф это скучно))
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Djoyin
Хороший ролевик, достойный играть в НБА
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