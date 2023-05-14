Джордж Ньянг о 7-й игре с «Бостоном»: «Мы любим оставаться одни против всего мира»

Форвард «Филадельфии» поделился настроем на решающий седьмой матч серии второго раунда плей-офф против « » (3-3).

«Мы весь год были «воинами гостевых матчей».

Док говорил это много раз. Этот сезон – только про нас. Команда – все, что у тебя есть в выездной игре. И мы любим оставаться одни против всего мира», – заявил Ньянг на субботней командной тренировке.

Форвард реализует 48% бросков из-за дуги в текущем розыгрыше плей-офф.

«Бостон» встретится с «Филадельфией» сегодня в 22:30 по московскому времени.

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