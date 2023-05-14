Майк Данливи-младший может сменить Боба Майерса на посту генерального менеджера «Голден Стэйт»
Если Боб Майерс покинет пост генерального менеджера «Голден Стэйт» в это межсезонье, Майк Данливи-младший будет рассматриваться многими как «естественный преемник», пишет The Athletic.
42-летний специалист с 2021 года занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям «Уорриорз». До этого бывший игрок НБА работал ассистентом генерального менеджера клуба.
Когда «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» в первом матче серии плей-офф, Данливи был замечен с Бобом Майерсом. Руководители долго беседовали со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
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