Майк Данливи-младший может сменить Боба Майерса на посту генерального менеджера «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА НБА плей-офф Боб Майерс Баскетбол

Если Боб Майерс покинет пост генерального менеджера «Голден Стэйт» в это межсезонье, Майк Данливи-младший будет рассматриваться многими как «естественный преемник», пишет The Athletic.

42-летний специалист с 2021 года занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям «Уорриорз». До этого бывший игрок НБА работал ассистентом генерального менеджера клуба.

Когда «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» в первом матче серии плей-офф, Данливи был замечен с Бобом Майерсом. Руководители долго беседовали со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

 

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6 комментариев

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Чубака из половины Шака
Сменить сможет, а вот заменить вряд ли.
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Артём Артём
Будет интересно посмотреть на похождения Боба, очень хочется увидеть как он построит ещё одну классную команду!
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Никита Анохин
вот она и династия заканчивается
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noke
Нихрена себе у Данливи карьера. 2017 - далёкий скамеечник в Атланте. 2018 - скаут ГСВ. 2019 - ассистент ген. менеджера. 2021 - вице-президент по баск. операциям. 2023-ген. менеджер?
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Вялый Харден
Санта-барбара продолжается
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