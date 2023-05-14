Майк Данливи-младший может сменить Боба Майерса на посту генерального менеджера «Голден Стэйт»

Если Боб Майерс покинет пост генерального менеджера «Голден Стэйт» в это межсезонье, будет рассматриваться многими как «естественный преемник», пишет The Athletic.

42-летний специалист с 2021 года занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям «Уорриорз». До этого бывший игрок работал ассистентом генерального менеджера клуба.

Когда «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» в первом матче серии плей-офф, Данливи был замечен с Бобом Майерсом. Руководители долго беседовали со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться