Джей Джей Редик объяснил, как перестановки Стива Керра повлияли на эффективность Клэя Томпсона

Теги Голден Стэйт Джей Джей Редик НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик в очередном выпуске своего подкаста объяснил, как тренерские перестановки повлияли на результативность атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

«Вероятно, он пострадал больше других от решения «Уорриорз» перейти к преимущественно пик-н-ролльному нападению, когда Стеф на паркете.

Когда они обратно переходят к игре, где Дрэймонд выступает в роли cвязующего звена, Клэй часто получает возможность для легкого лэй-апа. И даже пара таких лэй-апов за половину снимает с тебя напряжение от постоянных бросков с получения.

Особенно, если ты не чувствуешь себя в своей тарелке, а бросок из-под заслона получаешь раз в пять владений. Поэтому при каждой удобной возможности у тебя будет мысль: «Надо бросить». Такова природа всех шутеров», – пояснил Редик.

Томпсон в последних 4 матчах плей-офф попал лишь 14 из 56 бросков с игры (25%).

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