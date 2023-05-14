Джей Джей Редик объяснил, как перестановки Стива Керра повлияли на эффективность Клэя Томпсона

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик в очередном выпуске своего подкаста объяснил, как тренерские перестановки повлияли на результативность атакующего защитника « » .

«Вероятно, он пострадал больше других от решения «Уорриорз» перейти к преимущественно пик-н-ролльному нападению, когда Стеф на паркете.

Когда они обратно переходят к игре, где выступает в роли cвязующего звена, Клэй часто получает возможность для легкого лэй-апа. И даже пара таких лэй-апов за половину снимает с тебя напряжение от постоянных бросков с получения.

Особенно, если ты не чувствуешь себя в своей тарелке, а бросок из-под заслона получаешь раз в пять владений. Поэтому при каждой удобной возможности у тебя будет мысль: «Надо бросить». Такова природа всех шутеров», – пояснил Редик.

Томпсон в последних 4 матчах плей-офф попал лишь 14 из 56 бросков с игры (25%).

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