«Уралмаш» собирается вступить в Единую лигу ВТБ. Клуб подтвердил бюджет в размере 270 млн

Теги суперлига Россия Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Екатеринбургский «Уралмаш» намерен вступить в Единую лигу ВТБ в следующем сезоне.

По информации Telegram-канала «Свободный агент», клуб уже подтвердил бюджет в районе 270 миллионов рублей и ведет переговоры с несколькими потенциальными спонсорами.

Минимальный порог для вступления новых команд в Лигу ВТБ, обозначенный в регламенте, составляет 400 миллионов. По информации «Свободного агента», руководство лиги готово пойти навстречу «Уралмашу».

«Уралмаш» планирует проводить домашние матчи в ДИВС «Екатеринбург», где выступает УГМК, в том числе в Евролиге. Вместимость арены составляет 5 000 зрителей.

Согласно источнику, «Уралмаш» является приоритетным вариантом в качестве 13-го участника Лиги ВТБ. Решение будет принято на Совете лиги в июне. Клуб пока не подает заявку на участие в следующем сезоне Суперлиги.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий