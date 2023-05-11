«Уралмаш» собирается вступить в Единую лигу ВТБ. Клуб подтвердил бюджет в размере 270 млн

Екатеринбургский «Уралмаш» намерен вступить в Единую лигу ВТБ в следующем сезоне.

По информации Telegram-канала «Свободный агент», клуб уже подтвердил бюджет в районе 270 миллионов рублей и ведет переговоры с несколькими потенциальными спонсорами.

Минимальный порог для вступления новых команд в Лигу ВТБ, обозначенный в регламенте, составляет 400 миллионов. По информации «Свободного агента», руководство лиги готово пойти навстречу « ».

«Уралмаш» планирует проводить домашние матчи в ДИВС «Екатеринбург», где выступает УГМК, в том числе в Евролиге. Вместимость арены составляет 5 000 зрителей.

Согласно источнику, «Уралмаш» является приоритетным вариантом в качестве 13-го участника Лиги ВТБ. Решение будет принято на Совете лиги в июне. Клуб пока не подает заявку на участие в следующем сезоне Суперлиги.

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