«Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в НБА». Дрэймонд Грин не согласен, что династия «Уорриорз» подошла к концу
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста ответил критикам, которые считают, что чемпионские годы «Уорриорз» подошли к концу.
«Многие говорят, что династия «Голден Стэйт» закончилась, и это те же люди, которые говорили, что она закончилась в 2019 году, когда ушел КейДи. Четыре года спустя они все еще говорят, что все кончено. Отлично. Они всегда неправы. Это не так.
Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в НБА. Те же люди говорили: «Им лишь бы мячи пошвырять, они ничего не выиграют». Люди, которые никогда не были частью династии», – заявил Грин.
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Пока Карри играет , то всегда есть возможность что-то построить вокруг него. Тем более в команде точно останется Уиги, Луни, ГП2, кто-то из тройки Грин/Томпсон/Пул, это далеко не самый плохой костяк.
Да и к слову, тот же Данкан последний перстень брал в 38 лет, так что при удачных обстоятельства на Карри еще сезона 2-3 рассчитывать можно в роли первой скрипки для атаки.
И без Дюранта, буквально в том сезоне. Как по мне та помощь что была в том сезоне от Уиггинса, Пула, да и в целом от всей команды, в этом же плей-офф хорошо проявил себя только Карри, в отдельных матчах хорош был Луни, Грин как по мне был тоже на уровне, в отдельных матчах даже старался в атаке, про Томпсона не буду ничего писать и так понятно что от него ждали. А вот Пул деградировал очень сильно, в защите как был дном так и остался, так еще и в атаке провалился. Уиггинс тоже потерялся, по сравнению с тем влиянием что он оказал в том плей-офф и в этом, небо и земля.
Как по мне надо оставлять Карри, Грина, Томпсона, Уиггинса, Луни, Дивинченцо, к обмену же Пула, Кумингу, и стараться получить за них что то хорошее. Мое мнение у этих ГСВ еще есть время пошуметь.