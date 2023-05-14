«Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в НБА». Дрэймонд Грин не согласен, что династия «Уорриорз» подошла к концу

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста ответил критикам, которые считают, что чемпионские годы «Уорриорз» подошли к концу.

«Многие говорят, что династия «Голден Стэйт» закончилась, и это те же люди, которые говорили, что она закончилась в 2019 году, когда ушел КейДи. Четыре года спустя они все еще говорят, что все кончено. Отлично. Они всегда неправы. Это не так.

Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в НБА. Те же люди говорили: «Им лишь бы мячи пошвырять, они ничего не выиграют». Люди, которые никогда не были частью династии», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Ответ Михаил Евдокимов
А с чего бы ей закончится? Пока Карри играет , то всегда есть возможность что-то построить вокруг него. Тем более в команде точно останется Уиги, Луни, ГП2, кто-то из тройки Грин/Томпсон/Пул, это далеко не самый плохой костяк. Да и к слову, тот же Данкан последний перстень брал в 38 лет, так что при удачных обстоятельства на Карри еще сезона 2-3 рассчитывать можно в роли первой скрипки для атаки.
У Данкана был аж сам Кавай. А кто такого же уровня в помощниках есть у Стефа? Вообще никого.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Евдокимов
А с чего бы ей закончится?
Пока Карри играет , то всегда есть возможность что-то построить вокруг него. Тем более в команде точно останется Уиги, Луни, ГП2, кто-то из тройки Грин/Томпсон/Пул, это далеко не самый плохой костяк.
Да и к слову, тот же Данкан последний перстень брал в 38 лет, так что при удачных обстоятельства на Карри еще сезона 2-3 рассчитывать можно в роли первой скрипки для атаки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Многие считают, что никто иной как Леброн ,Джеймс закончил с Династией Уорриорз. Знаете, чего уж там, и со всеми остальными "Династиями". Запишем ему и Детройт, и Бостон с Пирсом, Гарнеттом и Алленом, и САС, и "Лебронто Рапторс", чем не династия? Это все сделал Джеймс, cо своей "династией" состоящей из суперзвезд. Но сначала был Кавай, сначала он закончил с ГСВ. Но они хотя бы были Династией, с Дюрантом или без него. Но ни одна команда Джеймса династией не была.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Ответ Djoyin
У Данкана был аж сам Кавай. А кто такого же уровня в помощниках есть у Стефа? Вообще никого.
Ну как то же они до этого выиграли столько титулов.
И без Дюранта, буквально в том сезоне. Как по мне та помощь что была в том сезоне от Уиггинса, Пула, да и в целом от всей команды, в этом же плей-офф хорошо проявил себя только Карри, в отдельных матчах хорош был Луни, Грин как по мне был тоже на уровне, в отдельных матчах даже старался в атаке, про Томпсона не буду ничего писать и так понятно что от него ждали. А вот Пул деградировал очень сильно, в защите как был дном так и остался, так еще и в атаке провалился. Уиггинс тоже потерялся, по сравнению с тем влиянием что он оказал в том плей-офф и в этом, небо и земля.
Как по мне надо оставлять Карри, Грина, Томпсона, Уиггинса, Луни, Дивинченцо, к обмену же Пула, Кумингу, и стараться получить за них что то хорошее. Мое мнение у этих ГСВ еще есть время пошуметь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий