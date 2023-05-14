«Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в НБА». Дрэймонд Грин не согласен, что династия «Уорриорз» подошла к концу

Форвард « » в очередном обзорном выпуске своего подкаста ответил критикам, которые считают, что чемпионские годы «Уорриорз» подошли к концу.

«Многие говорят, что династия «Голден Стэйт» закончилась, и это те же люди, которые говорили, что она закончилась в 2019 году, когда ушел КейДи. Четыре года спустя они все еще говорят, что все кончено. Отлично. Они всегда неправы. Это не так.

Те же люди говорили, что я никогда не добьюсь успеха в . Те же люди говорили: «Им лишь бы мячи пошвырять, они ничего не выиграют». Люди, которые никогда не были частью династии», – заявил Грин.

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