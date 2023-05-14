Стив Керр: «Клэй, Дрэймонд и Стеф еще на многое способны. У этой команды остается чемпионский потенциал»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что слишком рано списывать со счетов 4-кратных чемпионов НБА в лице Дрэймонда Грина, Клэя Томпсона и Стефена Карри.

«Единственное, что я скажу: Дрэймонд, Клэй, Стеф – наши основные игроки – они еще на многое способны.

Все еще чувствую, что у этой команды есть чемпионский потенциал. Мы не достигли его в этом году, но это не значит, что это конец пути. Организация должна принять некоторые решения, и мы вновь будем бороться за чемпионство», – приводит слова тренера инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

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9 комментариев

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speedxf
Ответ Игорь Какосов
А как же Пул. Чего то не назвали его
Пул попадает под фразу "некоторые решения"
+14
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alex765
К сожалению Клэй уже не тянет на игрока основы, его надо переводить на скамейку. Мог бы со скамейки пользу приносить минут 20.
+4
-3
+1
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Игорь Какосов
А как же Пул. Чего то не назвали его
+1
-1
0
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Дмитрий Кутузов
Вчера сказал что у вас не чемпионская команда, а сегодня потенциал появился, чемпионский...
+1
-1
0
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Misha_Sapunov
за фила обделается, харден даст 4 из 17 и поменяют на пула)
+1
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