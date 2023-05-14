Стив Керр: «Клэй, Дрэймонд и Стеф еще на многое способны. У этой команды остается чемпионский потенциал»

Главный тренер « » считает, что слишком рано списывать со счетов 4-кратных чемпионов в лице , Клэя Томпсона и Карри.

«Единственное, что я скажу: Дрэймонд, Клэй, Стеф – наши основные игроки – они еще на многое способны.

Все еще чувствую, что у этой команды есть чемпионский потенциал. Мы не достигли его в этом году, но это не значит, что это конец пути. Организация должна принять некоторые решения, и мы вновь будем бороться за чемпионство», – приводит слова тренера инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

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