«Это хороший знак». Дрэймонд Грин рассказал, что Боб Майерс не позволил ему вернуться в игру при «-22» с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Боб Майерс Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин столкнулся с судорогой икроножной мышцы в начале последней четверти шестого матча серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4).

Как заявил Грин на послематчевой пресс-конференции, когда медицинский персонал помог ему преодолеть дискорфморт, генеральный менеджер команды Боб Майерс не позволил ему продолжить игру.

«Я бы вернулся в игру. Боб не разрешил: «6 минут осталось, «-22» на табло. Ты выходишь на паркет, рвешь икроножную мышцу и проходишь реабилитацию все лето, попытавшись угнаться за 22-очковым преимуществом. Это неразумно, и мы так не поступим». Это хороший знак», – сказал форвард.

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2 комментария

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Allex_38rus
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