Джордан Пул: «В прошлом году я брал игру на себя. Сейчас все иначе»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул на заключительной пресс-конференции сезона отметил, что в этом году его роль в команде значительно изменилась.

«Уорриорз» вылетели от «Лейкерс» во втором раунде плей-офф (2-4).

«В прошлом году я выходил на паркет и набирал очки, брал игру на себя. Сейчас все иначе. Ты учишься на этом, становишься лучше и находишь применение своим навыкам.

В данный момент и в прошлом году – две разные команды. Как и следовало ожидать, изменения случились. Так и бывает. Конечно же, основной костяк игроков тот же, так что мы всегда можем на них опереться», – заявил Пул.

Защитник в прошедшем розыгрыше плей-офф набирал в среднем 10,3 очка, реализуя 34% бросков с игры.

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4 комментария

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Адмирал МакКряк
Ответ Марсель Объелся
Мой любимый игрок из ГСВ. Всегда интересно за ним наблюдать. Не знаю, почему его так не любят
Обычно Пул - любимый игрок ГСВ у всех, кто не болеет за ГСВ
+5
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+5
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Марсель Объелся
Мой любимый игрок из ГСВ. Всегда интересно за ним наблюдать. Не знаю, почему его так не любят
+1
-1
0
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Дмитрий Титов
"...а сейчас я выхожу и руиню всё то хорошее, что создаёт моя команда"

Вот, Пул, иногда лучше просто промолчать.
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Андрей Габдрахманов
Как болельщик Лал я только за то что бы Пул брал игру на себя был ) вообщем сложно парню .. он уже в финале с Бостоном по сути был бесполезен, против топ защиты... Он бросает на шару . Нету у него стабильного броска .. краску закрыли и ему с его талантом туда лучше не лезти было , Клей хотя бы в защите играет .. а Пул так вообще там бесполезен. Пул напоминает чем то Рассела .. такой же бесшобашный, без ума в голове. .так же при давление сыпаться и так же ему постоянно мяч и доверия .. такое доверие что он может игру проиграть в одного и может не одну ..а может и затащить как по настроению будет. Не подходит он Гс ) вместо Пула можно вполне найти годную звезду
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