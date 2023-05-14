Джордан Пул: «В прошлом году я брал игру на себя. Сейчас все иначе»

Защитник « » на заключительной пресс-конференции сезона отметил, что в этом году его роль в команде значительно изменилась.

«Уорриорз» вылетели от « » во втором раунде плей-офф (2-4).

«В прошлом году я выходил на паркет и набирал очки, брал игру на себя. Сейчас все иначе. Ты учишься на этом, становишься лучше и находишь применение своим навыкам.

В данный момент и в прошлом году – две разные команды. Как и следовало ожидать, изменения случились. Так и бывает. Конечно же, основной костяк игроков тот же, так что мы всегда можем на них опереться», – заявил Пул.

Защитник в прошедшем розыгрыше плей-офф набирал в среднем 10,3 очка, реализуя 34% бросков с игры.

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