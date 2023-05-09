Стефен Карри: «Все должны играть лучше. Нет смысла выделять Джордана Пула в этой ситуации»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» заступился за партнера по команде , которого критикуют за плохую игру в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Нам часто задают вопросы о Джордане, но это задача всей команды – выяснить, как побеждать в матчах плей-офф. Нам всем нужно внести коррективы. Мы все должны играть лучше, учитывая, что счет в серии 1-3.

Так что нет смысла выделять Джордана в этой ситуации. Мы должны всей командой понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше. Мы на протяжении всего сезона пытаемся ответить на этот вопрос», – сказал Карри.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна