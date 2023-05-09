Стефен Карри: «Все должны играть лучше. Нет смысла выделять Джордана Пула в этой ситуации»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заступился за партнера по команде Джордана Пула, которого критикуют за плохую игру в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Нам часто задают вопросы о Джордане, но это задача всей команды – выяснить, как побеждать в матчах плей-офф. Нам всем нужно внести коррективы. Мы все должны играть лучше, учитывая, что счет в серии 1-3.

Так что нет смысла выделять Джордана в этой ситуации. Мы должны всей командой понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше. Мы на протяжении всего сезона пытаемся ответить на этот вопрос», – сказал Карри.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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16 комментариев

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pele_kan
"Мы должны всей командой понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше."
Не выбрасывать мяч в аут в решающем владении например) а вообще Стеф прав, нет смысла спускать всех собак на Пула. Хотя он конечно очень плох в этом ПО.
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Неназванный эксперт
Ответ balander09
а что с Пулом кстати? травма или просто мажет постоянно?
Пул в последней игре вообще целых четыре раза бросил по кольцу! и даже не пробовал играть через краску, такое чувство, что парень ментально сильно просел. Видимо нужна помощь психолога, иначе это может оказаться его последний сезон в стане воинов.
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Сергей Пузанков
Пул весь сезон не в себе. Может Грину надо ему теперь с левой врезать, чтобы прицел вернуть на место.
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Rustam Usypov
Ответ balander09
а что с Пулом кстати? травма или просто мажет постоянно?
Мажет все время кажись
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balander09
а что с Пулом кстати?
травма или просто мажет постоянно?
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sanya_xl
Карри нужно играть еще лучше, чтобы компенсировать всратую игру Пула)
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ЮАГ
Чего все на Пула набросились?) Он играл всего 10 минут.
А то, что команда за последние 3 мин. набрала всего 2 очка (Карри лэйап) - это нормально? (и Пула в эти минуты не было на площадке))).
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МЗ
на фоне условного Брогдона Пул, конечно, совсем другое дело...
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pulyalke
летом подпишут 30миллионного пула - всем конец
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Ola BP
Когда только начинали ходить вопросы о контракте, ВСЕ диванные эксперты недоумевали, кто в здравом уме может предложить ему максималку?
У меня нет негатива к Пулу, но он откровенно слабый игрок для такого контракта.
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Gauche
"Не в себе", "ментально просел", "прицел сбился") Как раз таки, в себе, очень даже в себе. В первые полтора сезона это была с запасом самая дурная башка в НБА. Одно это его "принял-бросил за полсекунды" чего стоило - шмалял так, даже если никто его не держал, попадал где-то с шестой попытки )
В общем, там такие тараканы радиоактивные в голове, что удивляться нынешнему "проседанию" точно не стоит. В своей лучшей форме Пул предстал, когда оказался на грани вылета из Лиги, а теперь, когда его завалили пряниками, это понторез-расслабонщик форева - просто нет никаких стимулов бороться с собственной расхлябанностью.
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Казимир Стыцько
Ответ balander09
а что с Пулом кстати? травма или просто мажет постоянно?
Так его как Грин перед сезоном травмировал, так у него ментальный прицел и сбился.
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Misha_Sapunov
Ответ ЮАГ
Чего все на Пула набросились?) Он играл всего 10 минут. А то, что команда за последние 3 мин. набрала всего 2 очка (Карри лэйап) - это нормально? (и Пула в эти минуты не было на площадке))).
потому что парень должен переигрыаать лонни вокеров и ривсов, за что получил большой контракт. а он выходит и порет все владения, топя команду. в итоге он слабее всех ролевиков соперника. не для этого ему давали контракт, чтобы его монки ривсы и вокеры драли так.
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