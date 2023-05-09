Стефен Карри: «Все должны играть лучше. Нет смысла выделять Джордана Пула в этой ситуации»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заступился за партнера по команде Джордана Пула, которого критикуют за плохую игру в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).
«Нам часто задают вопросы о Джордане, но это задача всей команды – выяснить, как побеждать в матчах плей-офф. Нам всем нужно внести коррективы. Мы все должны играть лучше, учитывая, что счет в серии 1-3.
Так что нет смысла выделять Джордана в этой ситуации. Мы должны всей командой понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше. Мы на протяжении всего сезона пытаемся ответить на этот вопрос», – сказал Карри.
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Не выбрасывать мяч в аут в решающем владении например) а вообще Стеф прав, нет смысла спускать всех собак на Пула. Хотя он конечно очень плох в этом ПО.
травма или просто мажет постоянно?
А то, что команда за последние 3 мин. набрала всего 2 очка (Карри лэйап) - это нормально? (и Пула в эти минуты не было на площадке))).
У меня нет негатива к Пулу, но он откровенно слабый игрок для такого контракта.
В общем, там такие тараканы радиоактивные в голове, что удивляться нынешнему "проседанию" точно не стоит. В своей лучшей форме Пул предстал, когда оказался на грани вылета из Лиги, а теперь, когда его завалили пряниками, это понторез-расслабонщик форева - просто нет никаких стимулов бороться с собственной расхлябанностью.