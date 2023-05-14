Джейлен Брансон – первый игрок в истории «Никс», набиравший 25 очков и 5 передач в среднем за матч в плей-офф
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал первым игроком в истории клуба, который набирал 25+ очков и делал 5+ передач в среднем за матч в одном розыгрыше плей-офф.
«Никс» завершили сезон, проиграв «Майами» в серии второго раунда плей-офф (2-4). В первом раунде команда победила «Кливленд» со счетом 4-1.
Показатели Брансона в 11 матчах плей-офф составили 27,8 очка, 5,6 передачи, 4,9 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.
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