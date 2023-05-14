Джейлен Брансон – первый игрок в истории «Никс», набиравший 25 очков и 5 передач в среднем за матч в плей-офф

Теги Кливленд Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал первым игроком в истории клуба, который набирал 25+ очков и делал 5+ передач в среднем за матч в одном розыгрыше плей-офф.

«Никс» завершили сезон, проиграв «Майами» в серии второго раунда плей-офф (2-4). В первом раунде команда победила «Кливленд» со счетом 4-1.

Показатели Брансона в 11 матчах плей-офф составили 27,8 очка, 5,6 передачи, 4,9 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
Был бы рад его видеть в Хит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вялый Харден
и пополнил банду рыбаков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий