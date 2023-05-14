Джейлен Брансон – первый игрок в истории «Никс», набиравший 25 очков и 5 передач в среднем за матч в плей-офф

Разыгрывающий « » стал первым игроком в истории клуба, который набирал 25+ очков и делал 5+ передач в среднем за матч в одном розыгрыше плей-офф.

«Никс» завершили сезон, проиграв « » в серии второго раунда плей-офф (2-4). В первом раунде команда победила « » со счетом 4-1.

Показатели Брансона в 11 матчах плей-офф составили 27,8 очка, 5,6 передачи, 4,9 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз