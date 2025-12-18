Гилберт Аренас: «Я платил 244 тысячи на содержание четверых детей. При этом еще оплачивал им дом, школу и няню»

Экс-игрок НБА раскрыл, какую сумму он выплачивал в качестве алиментов.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился опытом судебных разбирательств по алиментам. Экс-баскетболист объяснил, как рассчитывается сумма выплат, и признался: в какой‑то момент он перестал понимать, за что именно платит такие деньги.

«Все зависит от того, какой у тебя доход. Суть в том, что они просто вводят твои данные: сколько дней или процент времени, которое ты проводишь с детьми. Вводят доход женщины – и на основе этого высчитывается сумма. Понятно, что тот, кто зарабатывает неплохие деньги, вряд ли будет в восторге.

Дальше начинается борьба: один пытается снизить выплату, другой – сохранить ее на том же уровне или даже увеличить.

Так вот, в моем случае сумма составила 244 тысячи долларов в месяц – именно столько уходило на четверых детей. Я говорил: «Ладно, давайте немного снизим, скажем, на 20 тысяч – и разойдемся». Именно об этом и шла речь в судебных разбирательствах все это время.

Но самое неприятное даже не это: помимо алиментов, я оплачивал школу, дом и няню. И в какой‑то момент я подумал: «А за что тогда вообще идут эти 244 тысячи?», – поделился Аренас.