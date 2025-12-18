  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилберт Аренас: «Я платил 244 тысячи на содержание четверых детей. При этом еще оплачивал им дом, школу и няню»
0

Гилберт Аренас: «Я платил 244 тысячи на содержание четверых детей. При этом еще оплачивал им дом, школу и няню»

Экс-игрок НБА раскрыл, какую сумму он выплачивал в качестве алиментов.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился опытом судебных разбирательств по алиментам. Экс-баскетболист объяснил, как рассчитывается сумма выплат, и признался: в какой‑то момент он перестал понимать, за что именно платит такие деньги.

«Все зависит от того, какой у тебя доход. Суть в том, что они просто вводят твои данные: сколько дней или процент времени, которое ты проводишь с детьми. Вводят доход женщины – и на основе этого высчитывается сумма. Понятно, что тот, кто зарабатывает неплохие деньги, вряд ли будет в восторге.

Дальше начинается борьба: один пытается снизить выплату, другой – сохранить ее на том же уровне или даже увеличить.

Так вот, в моем случае сумма составила 244 тысячи долларов в месяц – именно столько уходило на четверых детей. Я говорил: «Ладно, давайте немного снизим, скажем, на 20 тысяч – и разойдемся». Именно об этом и шла речь в судебных разбирательствах все это время.

Но самое неприятное даже не это: помимо алиментов, я оплачивал школу, дом и няню. И в какой‑то момент я подумал: «А за что тогда вообще идут эти 244 тысячи?», – поделился Аренас.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Drop the Lo
logoГилберт Аренас
logoНБА
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас: «Если Леброн Джеймс останется еще на пару лет и дождется титулов, никто не будет их учитывать»
12 декабря, 19:10
Гилберт Аренас: «Люди несправедливы к Дюрэнту из-за его перехода в «Уорриорз». Стеф позвал его на помощь, но про это не вспоминают»
9 декабря, 06:43
Гилберт Аренас: «Вы представляете, насколько плохо все было с Крисом Полом, что «Клипперс» пришлось его отстранить, понимая последствия»
6 декабря, 19:15
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» принимает «Хапоэль», «Милан» играет с «Фенербахче» и другие матчи
13 минут назадLive
Дэнни Вольф о прозвище «Еврейский Джокер»: «Приятно, когда сравнивают с лучшим игроком мира. Но мой стиль игры немного другой»
41 минуту назад
Фред Ванвлит: «После титула с «Торонто» в 2019‑м я услышал, как Кавай сказал: «Я лучше Кобе Брайанта»
сегодня, 18:47
Брансон, Дончич, ШГА, Фокс и Таунс – в символической пятерке Кубка НБА
сегодня, 18:18Фото
«Наверное, не стоило тренироваться». Тайлер Хирро пока не готов вернуться на площадку из‑за отека пальца ноги
сегодня, 17:43
Медицинский эксперт о травме Зака Иди: «Вероятно, он слишком резко увеличил нагрузку при реабилитации»
сегодня, 17:27
Дрэймонд Грин: «Именно Стефон Касл привнес менталитет победителя в «Сан‑Антонио»
сегодня, 17:08
НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом», «Денвер» примет «Орландо» и другие матчи
сегодня, 16:55
Гэйб Винсент выбыл на неделю из-за проблем со спиной
сегодня, 16:45
Окружение Клэя Томпсона считает, что он в итоге вернется в «Голден Стэйт»
сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
сегодня, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
сегодня, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
сегодня, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
сегодня, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
сегодня, 13:18
Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
сегодня, 11:45
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
сегодня, 11:21
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05