Марк Стейн: «Будущее Джеймса Хардена находится в центре внимания многих команд НБА»

Клубы НБА отслеживают ситуацию с Харденом на фоне трудностей «Клипперс».

По информации инсайдера Марка Стейна, несколько команд лиги внимательно наблюдают за положением разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена.

«Один осведомленный наблюдатель из Западной конференции на этой неделе сообщил, что различные команды пристально следят за будущим статусом Джеймса Хардена, учитывая его карьерные цели в возрасте 36 лет и тусклые перспективы «Клипперс» выбраться из их текущей сложной ситуации», – сообщил Стейн.

В текущем сезоне Харден набирает в среднем 26 очков, 5,2 подбора и 8,1 передачи за игру.

