«Уорриорз» всерьез рассматривают Трея Мерфи, но главным приоритетом остается Яннис Адетокумбо

«Уорриорз» всерьез рассматривают Трея Мерфи, но в приоритете – Яннис Адетокумбо.

Из‑за крайне неудачного старта сезона «Нового Орлеана» (команда занимает последнее место на Западе) другие клубы НБА пристально следят за ее ключевыми игроками. По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, особое внимание при этом приковано к форварду Трею Мерфи.

«Голден Стэйт» восхищался Мерфи еще тогда, когда он был доступен на драфте. При этом руководители других команд полагают, что «Уорриорз» в итоге сосредоточатся на попытке заполучить Янниса Адетокумбо – прежде чем задействовать все свои обменные активы ради форварда «Пеликанс», – пишет Скотто.

«Голден Стэйт» и «Миннесота» – в списке претендентов на Янниса Адетокумбо

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
