Димитрис Итудис выгнал Джонатана Мотли со скамейки запасных

У главного тренера « » во время матча чемпионата Турции против «Дарушафаки» произошел конфликт с форвардом .

Инцидент случился в перерыве после первой четверти при счете 22:18 в пользу «Фенербахче». Сначала тренер о чем-то спорил с игроком, а затем отправил его в раздевалку.

Мотли вернулся на скамейку во второй четверти, но больше не сыграл ни одной секунды. Форвард завершил матч с 1 очком за 5 минут.

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