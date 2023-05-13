Димитрис Итудис выгнал Джонатана Мотли со скамейки запасных

Теги Фенербахче Беко видео чемпионат Турции Дарушафака Димитрис Итудис Джонатан Мотли Баскетбол

У главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса во время матча чемпионата Турции против «Дарушафаки» произошел конфликт с форвардом Джонатаном Мотли.

Инцидент случился в перерыве после первой четверти при счете 22:18 в пользу «Фенербахче». Сначала тренер о чем-то спорил с игроком, а затем отправил его в раздевалку.

Мотли вернулся на скамейку во второй четверти, но больше не сыграл ни одной секунды. Форвард завершил матч с 1 очком за 5 минут.

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2 комментария

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alexsem69
Красава
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Max Kochetkov
У Ватутина кого-нибудь попробовал бы так же выкинуть, посмотрел бы я на этого товарища. А если серьёзно, то тренер вправе так поступать, если причина есть. Для дисциплины помогает..
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