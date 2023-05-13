Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

В субботу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Тюрк Телеком», «Дарушафака» дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Маниса Дата проведения 13 мая, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: – 23-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 21-8, – 19-8, Бурсаспор – 17-12, – 13-14, Тофаш – 14-15, Бююкчекмедже – 12-16, – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Бешикташ – 9-18, Газиантеп – 9-19, Коньяспор – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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