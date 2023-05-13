Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
В субботу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Тюрк Телеком», «Дарушафака» дома встретится с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 мая, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 13 мая, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 13 мая, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 15.30, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 13 мая, 20.30, «Фольксваген Арена»
Положение команд: Тюрк Телеком – 23-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 21-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 13-14, Тофаш – 14-15, Бююкчекмедже – 12-16, Галатасарай – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Бешикташ – 9-18, Газиантеп – 9-19, Коньяспор – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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