Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» принимает «Фенербахче» в решающем 5-м матче

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Баскетбол

Во вторник, 9 мая, проходит решающий пятый матч серии плей-офф Евролиги между и греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф

Пятый матч (до трех побед)

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Беко Турция 64:56 (4 четверть)
Дата проведения
9 мая, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Папаниколау (14), Фалль (8), Везенков (7), Уолкап (4), Кэнан (2) – старт; Слукас (18), Маккиссик (6), Ларендзакис (2), Питерс (2), Блэк (2), Лунцис (0), Боломбой (0).
Фенербахче Беко
Дорси (9), Хэйс (5), Джекири (4), Калатес (2), Пьер (0) – старт; Гудурич (20), Мотли (8), Эдвардс (4), К. Адетокумбо (0), Бирсен (0).

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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6 комментариев

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Arturitto
Папаниколау лучший у Оли.Приятно удивляет игра Блэка
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goducks
Везенков наиграл на Ф4
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sonny91
как можно на что то претендовать в современном баскете когда у тебя основной 1 номер вообще без броска(от слова совсем). от калатеса свободно даблтимят как будто он бен симонс, бросает абсолютно свободные трешки и все жесткие кирпичи. он как будто из 90х или 00х. не удивлюсь его увидеть в лиге втб в след году
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Arturitto
Умеет Итудис проваливать важные матчи…Все что мог придумать это Гудурич и его трехи,больше ничего
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Алекс Баландин
Ответ sonny91
как можно на что то претендовать в современном баскете когда у тебя основной 1 номер вообще без броска(от слова совсем). от калатеса свободно даблтимят как будто он бен симонс, бросает абсолютно свободные трешки и все жесткие кирпичи. он как будто из 90х или 00х. не удивлюсь его увидеть в лиге втб в след году
Видимо он как грек, делает всё, чтобы греки победили
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