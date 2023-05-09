Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» принимает «Фенербахче» в решающем 5-м матче
Во вторник, 9 мая, проходит решающий пятый матч серии плей-офф Евролиги между и греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче».
Плей-офф
Пятый матч (до трех побед)
- Дата проведения
- 9 мая, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Папаниколау (14), Фалль (8), Везенков (7), Уолкап (4), Кэнан (2) – старт; Слукас (18), Маккиссик (6), Ларендзакис (2), Питерс (2), Блэк (2), Лунцис (0), Боломбой (0).
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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