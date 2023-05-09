Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» принимает «Фенербахче» в решающем 5-м матче

Во вторник, 9 мая, проходит решающий пятый матч серии плей-офф Евролиги между и греческим « » и турецким « ».

Плей-офф

Пятый матч (до трех побед)

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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