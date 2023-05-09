Майк Браун посетил 5-й матч «Олимпиакос» – «Фенербахче»

Теги Майк Браун Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос НБА фото Александар Везенков Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун посетил решающий 5-й матч серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» (2-2).

Встреча проходит в Пирее на Стадионе мира и дружбы.

53-летний специалист, признанный лучшим тренером сезона НБА-2022/23, прибыл в Грецию, чтобы посмотреть на игру форварда «Олимпиакоса» Александара Везенкова, который может присоединиться к «Кингз» в следующем сезоне.

«Надеюсь, мы увидим хорошую игру», — сказал Браун перед началом матча.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

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