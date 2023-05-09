Майк Браун посетил 5-й матч «Олимпиакос» – «Фенербахче»

Главный тренер « » посетил решающий 5-й матч серии плей-офф Евролиги между « » и « » (2-2).

Встреча проходит в Пирее на Стадионе мира и дружбы.

53-летний специалист, признанный лучшим тренером сезона НБА-2022/23, прибыл в Грецию, чтобы посмотреть на игру форварда «Олимпиакоса» , который может присоединиться к «Кингз» в следующем сезоне.

«Надеюсь, мы увидим хорошую игру», — сказал Браун перед началом матча.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч