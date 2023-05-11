Костас Слукас – MVP пятых матчей плей-офф Евролиги
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас признан MVP пятых матчей плей-офф Евролиги.
«Олимпиакос» на своем паркете в решающей встрече с «Фенербахче» (84:72, 3-2) заработал себе путевку в «Финал четырех».
На счету Слукаса 22 очка, 6 передач и перехват, а также индивидуальный рейтинг в 27 единиц.
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