Костас Слукас – MVP пятых матчей плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас признан MVP пятых матчей плей-офф Евролиги.

«Олимпиакос» на своем паркете в решающей встрече с «Фенербахче» (84:72, 3-2) заработал себе путевку в «Финал четырех».

На счету Слукаса 22 очка, 6 передач и перехват, а также индивидуальный рейтинг в 27 единиц.

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