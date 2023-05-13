Мишко Разнатович: «Если бы не драка, «Партизан» выиграл бы у «Реала» 3-0»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Мишко Разнатович Баскетбол

Известный баскетбольный агент Мишко Разнатович уверен, что «Партизан» уверенно обыграл бы «Реал» в серии плей-офф Евролиги, если бы не массовая драка во втором матче.

«Определенно, самая безумная серия в истории Евролиги. Это было и драматично, и качественно, все, что может дать баскетбол. Если бы не тот инцидент во втором матче, я считаю, что «Партизан» убедительно выиграл бы со счетом 3-0. Но инцидент изменил ход серии.

В очередной раз было доказано, что такие матчи выигрывает не тот, кто лучше, а тот, кто опытнее. Опытные защитники «Реала» блестяще сыграли на последних минутах матча. Для «Партизана» и всей Сербии это неудачный и несправедливый результат», – сказал Разнатович.

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1 комментарий

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AminO2
Похоже, что стычка носила запланированный характер и имела единственной целью убрать из состава любой ценой на два матча главного партизанского снайпера, успешно уничтожавшего "Реал". Кабинет в своем репертуаре.
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