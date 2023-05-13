Мишко Разнатович: «Если бы не драка, «Партизан» выиграл бы у «Реала» 3-0»

Известный баскетбольный агент Мишко Разнатович уверен, что «Партизан» уверенно обыграл бы «Реал» в серии плей-офф , если бы не массовая драка во втором матче.

«Определенно, самая безумная серия в истории Евролиги. Это было и драматично, и качественно, все, что может дать баскетбол. Если бы не тот инцидент во втором матче, я считаю, что « » убедительно выиграл бы со счетом 3-0. Но инцидент изменил ход серии.

В очередной раз было доказано, что такие матчи выигрывает не тот, кто лучше, а тот, кто опытнее. Опытные защитники « » блестяще сыграли на последних минутах матча. Для «Партизана» и всей Сербии это неудачный и несправедливый результат», – сказал Разнатович.

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