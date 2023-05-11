Эди Тавареш – MVP апреля и мая в Евролиге

Центровой «Реала» признан MVP Евролиги по итогам апреля и мая.

Тавареш помог « » отыграться после 0-2 в серии плей-офф против « » (3-2) и выйти в «Финал четырех» Евролиги.

Центровой не доиграл 1-й матч серии из-за травмы, после чего пропустил почти половину 2-го матча, но вернулся в строй и продемонстрировал одно из величайших выступлений в истории плей-офф Евролиги. Показатели Тавареша в трех победных матчах «Реала» составили 17,7 очка при 67,9% с игры, 8,3 подбора, 2,0 блок-шота и 1,3 перехвата.

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