Эди Тавареш – MVP апреля и мая в Евролиге

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Центровой «Реала» Эди Тавареш признан MVP Евролиги по итогам апреля и мая.

Тавареш помог «Реалу» отыграться после 0-2 в серии плей-офф против «Партизана» (3-2) и выйти в «Финал четырех» Евролиги.

Центровой не доиграл 1-й матч серии из-за травмы, после чего пропустил почти половину 2-го матча, но вернулся в строй и продемонстрировал одно из величайших выступлений в истории плей-офф Евролиги. Показатели Тавареша в трех победных матчах «Реала» составили 17,7 очка при 67,9% с игры, 8,3 подбора, 2,0 блок-шота и 1,3 перехвата.

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