Ям Мадар из «Партизана» получил приз «Восходящая звезда» Евролиги
Атакующий защитник «Партизана» Ям Мадар получил приз «Восходящая звезда» Евролиги сезона-22/23.
Награда вручается по итогам голосования главных тренеров Евролиги. Они выбирают лучшего из игроков, которым не исполнилось 22 лет на момент 1 июля перед началом сезона.
Израильтянин Мадар, которому в декабре исполнилось 22 года, набирал в среднем по 5,8 очка и 4,7 передачи за игру.
Второе место в голосовании занял Рокас Йокубайтис из «Барселоны».
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