Ям Мадар из «Партизана» получил приз «Восходящая звезда» Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона видео Рокас Йокубайтис Ям Мадар Баскетбол

Атакующий защитник «Партизана» Ям Мадар получил приз «Восходящая звезда» Евролиги сезона-22/23.

Награда вручается по итогам голосования главных тренеров Евролиги. Они выбирают лучшего из игроков, которым не исполнилось 22 лет на момент 1 июля перед началом сезона.

Израильтянин Мадар, которому в декабре исполнилось 22 года, набирал в среднем по 5,8 очка и 4,7 передачи за игру.

Второе место в голосовании занял Рокас Йокубайтис из «Барселоны». 

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