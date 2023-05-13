Велимир Перасович: «В большом перерыве отдавали себе отчет в том, что «Локо» – команда камбэков»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рад, что команде удалось вырвать победу у « ива-Кубань» в овертайме в 4-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (90:88, 3-1) после 21-очкового камбэка соперника.

«Поздравления моей команде – выиграли невероятно трудный матч. В большом перерыве отдавали себе отчет в том, что «Локо» – это команда камбэков. Много раз в этом сезоне они возвращались в игру после неудачного начала. У них есть кому вести мяч и бежать в быстрые отрывы.

Баскетбол – это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать. У каждой команды бывают взлеты и спады. Мы отлично провели первую половину, соперник – вторую. Как итог – к концовке подошли при равном счете. Барфорд и Акун-Перселл сегодня реализовали нам несколько невероятных мячей. Очень рад, что нас это не сломило.

На концовку выпустил всех наших больших, потому что нам надо было как-то остановить «Локомотив-Кубань» на подборах. В итоге в овертайме ни одной из команд не удавалось набирать очки легко – и мы в этой игре преуспели больше», – сказал Перасович.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?